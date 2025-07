Feketében divatozik a Land Rover

Nem túl fantáziadús a Land Rover formatervezőinek legújabb ötlete, hiszen arról van szó, hogy a fekete színt feketével kombinálják, és mindezt megfejelik még némi feketével is. Épp csak annyi szín látható az autókon, amelyeket a törvényi előírások megkövetelnek.

A Range Rover Sport SV Black esetén még a márkajelzéseket is befeketítették, ez az első alkalom a márkánál, hogy ilyet tettek. A karosszéria Narvik fekete színű, a karosszériadíszek Fényes Narvik fekete színt kapnak, a karbon motorháztetőt is színre fújják, a 23 colos kovácsolt alufelnik és a féknyergek Fényes Fekete színt kapnak. Az utastérben is minden fekete színű, az Ebony Windsor bőrhöz Fényes Grand Black díszeket adnak. A BMW-féle 4,4 literes V8-as lágyhibrid biturbó 635 LE/750 Nm teljesítménnyel kerül a motortérbe, ami 3,6 másodperces 0-96 km/óra gyorsulásra és 290 km/órás csúcssebességre jó.

A Land Rover Defender OCTA Black esetén annyi az újdonság, hogy nem csak a karosszériát fényezik Narvik fekete színre, de ezen felül még 30 további burkolati elemet is. Alapesetben fényes feketére fényezik a karosszériadíszeket, ha azonban az ügyfél kéri a gyári fényezést védő fóliaborítást, akkor ahhoz passzolóan selymesfényű feketék lesznek a díszek. Ennél a modellváltozatnál újdonság a fekete bőrkárpit, amelyet egyedi perforációkkal és díszvarrással látnak el. A motortérben szintén a BMW-féle 4,4 literes lágyhibrid V8-as biturbó kerül 635 LE/750 Nm teljesítménnyel.