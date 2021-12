A francia energialobbi állhat Márki-Zay előretörése mögött?

Márki-Zay két évtizedig a francia energetikai multik alkalmazásában állt

A fentiek alapján, az EDF 1995-ben jelent meg Magyarországon, és 47,55 százalékos érdekeltséget szerzett az Édászban (Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Rt.), valamint 60,91 százalékos részesedést a Márki-Zay munkahelyét képező közműcégben, a Démászban (Dél-magyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság).

A hódmezővásárhelyi polgármester egészen pontosan 1996-tól 2001-ig, 5 éven át, majd 2009 és 2013 között 4 éven át, tehát összesen 9 éven keresztül dolgozott a francia multi tulajdonában álló cégnél.

Forrás: Kontra

Ráadásul, alaposabban szemügyre véve az itt eltöltött időszakot, azt látjuk, hogy a politikus idejének nagy részét vezető munkakörben töltötte. Az 1996 és 2001 között dolgozott ügyfélszolgálat fejlesztési csoportvezetőként, ügyfélszolgálati kirendeltségvezetőként. Az Egyesült Államokból való hazatérése után pedig stratégia és reguláció vezetői, majd az ügyfélkapcsolati központban vezetői pozíciót kapott.

De a Kontra cikke állítja, a munkahely-váltásai szintén tanulságosak, hiszen kétszer is – 2001-ben és 2016-ban – francia multira, a Legrand Zrt-re esett a választása. A Legrand tulajdonosa mai napig a francia anyavállat. Márki-Zay először a marketingrészleg vezetője, majd marketing- és belföldi logisztikai vezetője volt a cégnek.

A Legrand szintén az elektronikában és az energetikában járatos holding, a világ egyik legnagyobb elektromos berendezéseket gyártó vállalataként tartják számon őket. Több területen, így például az elektromos kábelek tekintetében is vezető előállító. De a cég nyitott a megújuló, így például a fotovoltaikus technológia és világításvezérlés irányába is. A francia multi 2020-ban 787 millió eurós az árbevételt produkált.

A fentiekből jól látszik, hogy sem az EDF, sem a Legrand nem valami kis sarki szatócsbolt, hanem mindkettő óriási multinacinális vállalat, amelyek jó eséllyel a francia nemzeti érdekeket szolgálják és képviselik. Arról pedig szó sincs, hogy Márki-Zay óraleolvasó lett volna ezeknél a multiknál, hiszen az összes helyen vezető beosztást töltött be

– olvasható a portál cikkében.

Fentebb már leírtuk, hogy a francia multik óriási árbevételt realizálhatnak minden évben, de a baloldali kormányok idején a hazai leányvállalatok sem panaszkodhattak, hiszen például az EDF-Démásznak 2008-ban 8 milliárd forintos árbevétele és több mint 600 milliós profitja, 2009-ben pedig 7 milliárd forintos árbevétele volt, és közel 500 milliót profitként realizált a francia tulajdonban lévő cég.

A baloldali kormányok szabad rablást biztosítottak a külföldi multiknak

Hortay Olivér a Századvég Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője és Tóth Máté, a Rátky és Társa Ügyvédi Iroda energetikai csoportvezetője az Origónak írt közös cikkében beszámolt az energetikai ágazatok hazai történetéről.

A cikkből kiderült, hogy balliberális kormányok 1994-ben alkották meg az első átfogó, ágazatspecifikus villamosenergia- és földgáztörvényeket vagy más néven az energiakódexeket. Azért, hogy a privatizációra kiszemelt nemzeti cégek minél kívánatosabbak legyenek a külföldi tőke számára, a törvények lehetővé tették, hogy 1995-től az állam, illetve vállalatai olyan hosszú távú szerződéseket kössenek, melyek évi 8 százalékos eszközarányos megtérülést garantálnak a multinacionális energiavállalatok számára. Mindez részben nyugati tanácsadócégek javaslatára történt, akik a minél gyorsabb és minél szélesebb körű privatizációban voltak érdekeltek.

Ennek következtében a magyar közüzemi szektor jelentős részét rövid időn belül francia, német és olasz vállalatok vásárolták fel

– írja a Kontra cikke.

Így került helyzetbe az EDF is, amely így három stratégiai céget is megszerzett Magyarországon: az Édászt, a Démászt, 2000-ben pedig megvásárolta a Budapesti Erőmű (BE) Rt. 89 százalékos részvénycsomagját is.

Tehát már a Horn-kormány is kiszolgáltatta a magyar háztartásokat és a kisfogyasztókat a nemzetközi multik érdekeinek, de a 2004-es, szintén az MSZP–SZDSZ-kormányok idején született szabályozásnak köszönhetően még jobban nőttek a kisfogyasztók terhei, hiszen ahogy a szerzőpáros fogalmaz,

a magas árak mellett egy új komponensen keresztül közvetetten is finanszírozniuk kellett a külföldi energiaszolgáltatókat.

Az Kontra szerint az új jogi környezet komoly strukturális problémákat okozott, amit a Gyurcsány-kormány 2006-tól már nem tudott másképp megoldani, mint gáz- és villanyáremeléssel.

Végül uniós nyomásra liberalizálták a piacot, amivel teljesen kiszolgáltatták az embereket a multik érdekeinek. A stratégiai cégek ugyanis nem voltak a magyar állam birtokában, és az árszabályozás is a multik kénye-kedve szerint történt.

Így jutottunk el ahhoz, hogy a baloldali kormányoknak köszönhetően 2010-re vásárlóerő-paritáson mérve Magyarországon volt a legdrágább az áram és a földgáz az Európai Unióban.

Csak a rezsicsökkentés és a cégek visszavásárlása tudott gátat szabni a multik általi kizsigerelésnek.

A Márki-Zay által is kiszolgált multik pusztító profitéhségének vetett véget a Fidesz-kormány: a rezsicsökkentéssel elérte, hogy a magyarok az egy legalacsonyabb áron juthassanak hozzá a villamosenergiához és a gázhoz. Érdekes módon az EDF-Démász árbevétele 2014-ben 400 millió forintra, a profit pedig 24 millióra esett vissza – olvasható a Kontrán.

A jobboldali kormány második lépésként pedig visszavásárolta és a magyar cégek kezébe adta a stratégiai közműcégeket.

Így történt meg, hogy a magyar állam 2015-ben a Márki-Zayt korábban foglalkoztató nagyvállalatban, az EDF Démászban szerzett többségi tulajdonát is visszavásárolta. A cégben a politikus ekkor már a teljes ügyfélkapcsolati központot vezette.

Nem lehet véletlen, hogy ezek után 2016-ban már dobbantott is munkahelyéről. Úgy tűnik, hogy a magyar tulajdonos már nem tetszett annyira a baloldali kormányfőjelöltnek, mint az embereket kizsákmányoló multi.

Márki-Zayt az EDF delegálhatta a brüsszeli energetikai lobbiszervezethez

És bár több millió embernek jelent könnyebbséget a rezsicsökkentés, Márki-Zay mégis rendszeresen szidja az Orbán-kormány fontos vívmányát. Sőt, kijelentette azt is, hogy ebben a formában nem szeretné megtartani.

A Kontra kiemeli, hogy ez egyébként eléggé egybevág az Európai Unió érdekeivel. Mint ismert, Brüsszel éveken át támadta, sőt, az Európai Bíróság elé vitte a magyar rezsicsökkentést, a pereskedés tavaly Magyarország győzelmével zárult.

De Brüsszel legújabb terve szerint a kisemberekkel fizettetné meg a klímavédelem költségeit.

Márki-Zay pedig azért támadja a a kormány intézkedését, mert – ahogyan fentebb is bemutattuk – közel másfél évtizeden keresztül állt a profithajhász, energetikai multi, az EDF alkalmazásában, ráadásul vezető pozícióban.

De – ahogy arról a Kontra elsőként számolt be – az EDF delegálhatta 2011-ben az EURELECTRIC Budget nevű brüsszeli projekt bizottsági tagságába is.

Ahova nyilvánvalóan szintén a francia multi, az EDF érdekeinek érvényesítése érdekében küldték.

A brüsszeli székhelyű Eurelectric az európai villamosenergia-ipari vállalatok legjelentősebb szakmai és érdekvédelmi szervezete, de más kontinenseken is létezik tagszervezete. Oldalukon egy alkalommal lehet találkozni a baloldal közös kormányfőjelöltjének a nevével, a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram című dokumentumban.

Forrás: Kontra

Ahogy azt honlapjukon kiemelik, európai szinten képviselik „az iparág közös álláspontját”, és rendszeresen egyeztetnek az Európai Unió tisztségviselőivel. Ebből pedig egyértelműen látszik, hogy ez egy nemzetközi lobbiszervezet.

A hírportál cikke szerint, így bármit is hazudjon tehát Márki-Zay a nemzeti-konzervatív mivoltáról, évtizedeken keresztül állt a francia energetikai óriásvállalatok alkalmazásában. Az érdekeiket képviselte Brüsszelben és a rezsicsökkentés eltörlésének hangoztatásával is az ő szekerüket tolja.

Hiszen az Orbán-kormány lépésével véget ért a francia multik aranykora Magyarországon.

Sőt, Márki-Zay korábban Paks 2-t is támadta, és arról beszélt, hogy fel kellene mondani a szerződést. Hogy ki kapná meg a lehetőséget a jelenlegi kivitelezők helyett az amúgy atomenergia-párti politikustól, nem nehéz kérdés. Elég ha arra gondolunk, hogy az EDF-nek 58 működő atomreaktora van.

Tehát könnyen lehet, hogy Márki-Zay mostani kormányfőjelöltségében, a baloldalon történő előretörésében jelentős szerepet játszott az eurómilliárdokat mozgató francia energetikai multik nyomásgyakorlása. Logikus lépés lenne a részükről, hiszen MZP hatalomra kerülése esetén jó eséllyel újraindulhatna a szabad rablás. És miért is ne támogatnának egy olyan politikust, aki már évtizedek óta kipróbált emberük?

– zárja írását a Kontra.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Kurucz Árpád)