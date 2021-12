Márki-Zay Péter tovább támadja a rezsicsökkentést

A hűtlen kezeléssel és más bűncselekményekkel megvádolt baloldali oligarcha, Bige László támogatását is élvező Márki-Zay fejtegetése szerint „Magyarország és a szovjet érdekszféra akkor azért maradt le a Nyugat mögött, mert ők megkésve alkalmazkodtak az olajárrobbanáshoz. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek a folyamatok, ezek olyan világgazdasági folyamatok, hogy itt az jár jól, aki gyorsabban tud alkalmazkodni, és megtalálja azt a tartós megoldást”.

– Nem úgy, mint Orbán Viktor, ugye ezek abszolút ostoba dolgok, be kell valljam, mármint hogy általában az adminisztratív és másokat terhelő megoldások. Ezek a kommunista pártállamban is csak ideig-óráig működtek. Ez most sem fenntartható

– jelentette ki a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje. Szerinte ma Magyarországon nem azért van energiaszegénység, mert magasabbak az energiaárak, hanem azért, mert alacsonyabbak a bérek. – A magyaroknak nem okozna problémát kifizetni az aktuális energiaárakat, ha az Orbán-kormány nem tartotta volna őket szegénységben. Az úgynevezett rezsicsökkentéssel az Orbán-kormány ráadásul hatalmas terheket rótt az államháztartásra és tönkretette a közműcégeket is – vélekedett.

Ismert: Márki-Zay már korábban is, számos alkalommal egyértelművé tette, hogy nem támogatja a kormány Brüsszellel szemben kiharcolt, háztartások százezreit segítő intézkedését, amelynek eredményeképpen évente 300-400 ezer forinttal kell kevesebbet fizetnie egy átlagos magyar családnak az energiáért.

– Nekem abszolút kivágta a biztosítékot, ingyenenergiát akarunk adni valakinek. Onnantól kezdve nem lesz ösztönzés arra, hogy valaki energiatakarékos legyen (…) olyan nincs, hogy nem a fogyasztó fizet, meg hogy nem az ember fizeti meg. Ez populizmus – jelentette ki a közelmúltban egy, a Greenpeace Magyarország Facebook-oldalán található videóban. – Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni – közölte Márki-Zay Péter, aki egyébként már 2020 őszén, a Gellért Szállóban tartott fogadáson is hasonlóan fogalmazott, mondván: – Micsoda ostobaság volt annak idején így rezsit csökkenteni! Lehet rezsit csökkenteni, hogyne lehetne: kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. Át kell térni megújulókra. Persze lehet rezsit csökkenteni: le kell szigetelni a házakat. Ekkor fejtette ki azt is, hogy a valódi rezsicsökkentést nem a lakossági energiaárak alacsonyan tartásával lehet elérni, mivel az csak „néphülyítés”.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Magyar Nemzet)