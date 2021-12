Pandémia miatt elnapolták Fekete-Győr András és Szarvas Koppány Bendegúz perét

A felerősödő járvány miatt ezen héten már a második közérdeklődésre számot tartó büntetőügy tárgyalását napolták el bizonytalan időre. A minap Fenyő János meggyilkolása miatt Gyárfás Tamás mint felbujtó és Portik Tamás mint megbízó ellen zajló tárgyalás két e heti és a jövő hétre kitűzött tárgyalását napolták el a Fővárosi Törvényszéken. A tájékoztatás szerint a per várhatóan januárban folytatódhat. Kedden pedig közölték a Magyar Nemzettel, hogy Szarvas Koppány Bendegúz és társa, Fekete-Győr András – a politikai szlengben csak Fegyőr – büntetőperét is elnapolták. Folytatás ebben az ügyben is januárban várható. Persze csak akkor, ha a járványügyi helyzet lehetővé teszi majd.

A két momentumos ügye a hatóság tagjai elleni erőszakról szól. A vád szerint Szarvas szimpla párttagként, Fegyőr pedig a párt elnökeként támadt a rendőrökre. A vádhatóság videófelvétellel bizonyítja is, hogy valóban törvénysértő módon, agresszívan léptek fel az egyenruhások ellen.

A másodrendű vádlottra, Fekete-Győr Andrásra társtettesként csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kéri a vádhatóság. A vád lényege szerint 2018-ban a budapesti Kossuth téren ő és a volt DK-s, majd a Momentumba „emigrált” Szarvas demonstráció címén füstgránáttal megdobálták a rendőrsorfalat, ezzel veszélyeztetve a munkájukat végző rendőröket. Szarvas még dulakodott is, és gázspray-vel adott nyomatékot indulatainak. Őt elsőrendűként csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal vádolják, szintén szabadságvesztés kiszabását kérték rá.

Fegyőr a vádemelés hírére az igazságszolgáltatás elé kerülő baloldaliaktól megszokott ellentámadással válaszolt. Politikusként és állampolgárként egyaránt vállalja a felelősséget tetteiért, nyilatkozta, majd vádaskodni kezdett, és megpróbálta önmagát áldozatként láttatni.

– Én állok majd a vádlottak padjára azért, mert ki mertem állni a magyarok érdekeiért – mondta el a Legfőbb Ügyészség előtt tartott sajtótájékoztatóján. – A Fidesz retteg attól, hogy a Momentum tovább erősödik, ezért akar engem bilincsben látni Orbán Viktor. A tárgyalóteremben azonban gyorsan kiderült: nem vállalja a felelősséget.

A bizonyítási eljárás során a bíróság levetítette a rendőrök megdobálásáról készült hivatalos – térfigyelő kamerák és hatósági kamerák készítette – videófelvételeket. Fekete-Győr és Szarvas nem tagadta, nem is tagadhatta le a cselekedeteit, hiszen látszott a felvételeken, hogy a köznyelvben füstgránátként emlegetett eszközöket dobtak a rendőrök felé. Mindketten tagadták azonban, hogy gránátoztak volna – füstképzőről, illetve füstgyertyáról beszéltek. Szarvas ügyvédje leszögezte, nem látszik a felvételeken, hogy azt a rendőröknek dobta volna védence. Van olyan felvétel, amely szerint Szarvas az ügyész szerint „szikrázó tárgyat”, máskor „ismeretlen tárgyat” is hajított a rendfenntartók felé, de Szarvas szerint ő kizárólag füstszórót dobott a rendőrök mögé. Fekete-Győr András „gránátozó” mozdulatát és a rendőrsorfal helyzetét is elemezték a felek. Az ügyészség szerint a füstgránát eldobása kimeríti a hivatalos személy elleni erőszakot. Fekete-Győr és ügyvédje szerint a felvételeken is ejtés látszik, szerintük a cselekmény nem lehetett erőszakos, hiszen a pártelnök a rendőrök mögé dobta a füstképző eszközt.

Ismert, a büntetőeljárás még javában tart, de Fegyőr időközben elvesztette pártelnöki pozícióját. Szarvas szintén visszaszorulni látszik a politikából. Ő legutóbb júliusban fenyegetőzött. Akkor elbocsátásokat helyezett kilátásba. 2022-ben, ha kormányra kerülne, még több embert bocsát majd el a baloldal, fejtette ki józsefvárosi önkormányzati képviselőként Sára Botond korábbi józsefvárosi polgármester közösségi oldalán tett hozzászólásában. Sára az ominózus posztban a baloldal teljesítményére világít rá, nevezetesen, hogy adókat akarnak emelni; embereket bocsátanak el; óvodát záratnak be; veszélyeztetik a közétkeztetést és elvették a gyerekektől a nyári balatoni táborozás lehetőségét. Szarvas valamiért úgy érezte, hogy erre a bejegyzésre a fenyegetőző hangnem a legjobb válasz.