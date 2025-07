Baloldali megmondóember állt ki a Csík zenekar énekesnője mellett + videó

Morális értelemben igaza van Majorosi Mariannának, a Csík zenekar énekesének és a Quimbynek is, amiért tiltakoztak, hogy a Most múlik pontosan kezdetű szám Csík-féle feldolgozása elhangzott a hétvégi pride-on – jelentette ki Nyáry Krisztián baloldali megmondóember, a Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatója a közösségi oldalán. Mint írta, a közösségi médiában a legtöbben politikai alapon védik vagy támadják az zenészeket, annak ellenére is, hogy Kiss Tibi, a Quimby frontembere előzőleg kifejezte egyetértését a Pride megszervezésével.

Majorosi Marianna valószínűleg a rendezvény céljaival sem értett egyet, de ez teljesen mindegy, mert bár morális értelemben igazuk van, jogi értelemben azonban sajnos nincs

– írta az irodalomtörténész.

Nem kell engedély, de nincs ez így jól

Nyári ezt azzal indokolta, hogy

egy szabadtéri rendezvényen, legyen az akár politikai tüntetés vagy pártrendezvény, nem kell engedélyt kérni a jogtulajdonosoktól, hanem utólag, az Artisjus díjfelosztási mechanizmusán keresztül részesülnek – nem túl jelentős – jogdíjban.

Nem magyar jelenségről van szó: nagy port vert fel, amikor Bruce Springsteen, az R.E.M., a Queen vagy Adele tiltakozott amiatt, hogy a szerzeményeiket úgy használták fel politikai rendezvényeken, hogy senki nem kérdezte meg őket, egyetértenek-e ezzel.

Magyarországon egyetlen vékony szál jelent jogi védelmet: ha felmerül a mű integritásának sérelme. Ez történik például, ha egy vallásos himnuszt egy ateizmus népszerűsítő, vallást gúnyoló rendezvényen játszanak le, vagy egy békés szerzeményt uszításra használnak. Az ennél kevésbé egyértelmű eseteket azonban elég nehéz peresíteni.

Ez így nincs jól

– vélekedett a baloldali megmondóember.

Egy művész nem teheti meg azt, amit egy cég

Mint emlékeztetett, a dal a szerző életében és halála után 70 évig nem közkincs, hanem a szerző elidegeníthetetlen szellemi tulajdona. Jogos elvárása, hogy előzőleg kikérjék a véleményét, felhasználhatják-e a dalát. Lehet, hogy odaadja, csak a kérdezés gesztusára tart igényt. Lehet, hogy nem adja, mert nem ért egyet a rendezvény céljával. Lehet, hogy azért nem adja, mert semmilyen politikai felhasználással nem ért egyet.

Egy cég lepereli rólad a gatyát, ha a logóját vagy jelmondatát engedély nélkül használod. A művész legfeljebb morgolódhat, ezzel kitéve magát mindenféle indulatos támadásoknak.

Nyári Krisztián szerint fel kell tenni a kérdést, hogy valaki szeretné-e, ha egy politikai gyűlésen a megkérdezésed nélkül kivetítenék a nevét támogatóként. Egy dal miatt a jelenlévők nagy része joggal hiszi, hogy kedvenc előadója vagy dalszerzője is egyetért az adott politikai követelésekkel.

Amikor pedig a szabadság követeléséről van szó, különösen jó lenne, ha a művész szabadon dönthetne legfontosabb tulajdonáról, az alkotásáról

– vélekedett.

Mint megírtuk, Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésben tette közzé a videót, amelyen egy drag queen A Csík zenekar énekesnője által előadott Quimby-szám alatt letépi magáról a kokárdát és földhöz vágja azt. Ehhez a poszthoz írt kommentet Majorosi Marianna, a Csík zenekar énekese. A Kossuth-díjas művésznő azon háborodott fel, hogy neki, mint előadónak nincs joga megelőzni, hogy valaki ezt tegye a hangjával. Az énekesnőt ezután elárasztó gyűlölködő kommentek miatt Orbán Viktor újra megszólalt és megvédte Majoros Mariannát.