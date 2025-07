Újabb mérföldkőhöz érkezett Digitális állampolgárság program

A korábban bevezetett és már több mint kétmillió felhasználó által letöltött mobilalkalmazás után mostantól elérhető a Digitális Állampolgár weboldal is. A Digitális Magyarország Ügynökség közlése szerint a felület célja, hogy

az állampolgárok életszerű és közérthető tájékoztatást kapjanak az őket érintő legfontosabb életesemények ügyintézési folyamatairól.

– A program célja, hogy a jelenlegi, sokszor bonyolult és bürokratikus közigazgatás helyett egy érthető, átlátható, az állampolgárokat segítő rendszer jöjjön létre. A weboldal és a mobilalkalmazás egymást kiegészítve nyújtanak teljes körű segítséget az állampolgároknak – közölték, hozzátéve, hogy a dap.gov.hu címen elérhető oldal jelenleg tíz, az emberek életét leginkább meghatározó életesemény köré szervezi a tájékoztatást, legyen szó gyermek születéséről, autó adásvételéről vagy egy hozzátartozó elvesztéséről, a weboldal minden esetben pontos, hivatalos, mégis közérthető útmutatást ad az elérhető támogatásokról, szükséges teendőkről és ügyintézési folyamatokról.

A weboldalon keresztül igényelhető majd társadalombiztosítási (tb) jogviszony-igazolás is (Fotó: Németh András Péter)

Az ügynökség jelezte, hogy az új weboldal állampolgári igények alapján jött létre,

kialakításakor az elsődleges szempont az volt, hogy az állampolgárok ne csak információt kapjanak, hanem felkészültebben és magabiztosabban vághassanak bele az ügyintézésbe, elsőre el tudják intézni ügyeiket.

– A tervek szerint a weboldalon keresztül igényelhető majd társadalombiztosítási (tb) jogviszony-igazolás, valamint kiállítható a családi állapot igazolása is. A fejlesztések célja, hogy a tájékoztató funkción túl egyre több ügyintézési lehetőség közvetlenül is elérhető legyen a felületen. Az állampolgárok így egyre több mindennapi helyzetben számíthatnak majd arra, hogy egy kattintásra lesznek a hivatalos, pontos és közérthető információktól és magától az ügyintézéstől is – tudatták.