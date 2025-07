Egy egész kerület sorsa a tét

Csak az első csata volt, amit a Tűzoltó utcai lakók megnyertek. A forgalomkorlátozást visszavonták, de a Puzsér Róbert-féle Inga kávézó most új frontot nyitott: hivatalos teraszengedélyt kértek, és kedden zárt ülésen arról is dönthet a ferencvárosi bizottság, hogy a kávézó éjjel egyig nyitva tarthasson csütörtöktől szombatig. Ez gyakorlatilag állandósítaná azt a zajos, vigalmi negyedre jellemző működést, amitől a lakók már most szenvednek – mondta a Magyar Nemzetnek Szepesfalvy Anna, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője. Az éjszakába nyúló nyitvatartást problémásnak tartják a lakók. A fővárosi képviselő erről azt mondta: a Tűzoltó utca egy szűk, magas házakkal körbevett utca. Éjjel a legkisebb zaj is visszhangzik, a lakók csak nyitott ablaknál tudnak szellőztetni. Az Inga vendégei most is ki-be járkálnak cigarettázni, és az éjszakába nyúló hangoskodás rendszeres. Ha engedélyezik az egy óráig tartó nyitvatartást, ez élhetetlenné teszi az utcát. A lakók nem a városfejlesztés ellen vannak, hanem a bulinegyedekre jellemző zajos működéstől tartanak. Mint ismert: az önkormányzat korábban urbanisztikai fejlesztésként mutatta be a lezárást. Valóban erről volt szó? – tettük fel a kérdést.

– Ez egy óriási csúsztatás. 72 méternyi útszakaszt zártak le, kizárólag egyetlen kávézó kedvéért. A Tompa utcában minden vendéglátós súlyos pénzeket fizet a közterület használatáért, itt viszont mindezt megpróbálták megspórolni. Ezt próbálták „zöld”, „klímatudatos” fejlesztésként eladni, miközben ez egy az egyben a kocsmalobbi kiszolgálása volt. Most már legalább hivatalosan kérnek engedélyt és – remélhetőleg – fizetnek is érte - húzta alá Szepesfaly Anna, aki szerint kedd délután eldől, Baranyi Krisztina számára mi a fontosabb: a lakók nyugalma vagy a politikai szövetségesei – Puzsér Róbert, Vitézy Dávid és a Tisza Párt – érdekei.

– Eddig a lakók szavát gyakorlatilag figyelmen kívül hagyták, a döntéseket a fejük felett hozták meg. A lakók jogosan érzik úgy, hogy hülyének nézték őket. A kérdés egyszerű: Ferencváros élhető marad, vagy Puzsér kedvéért bulinegyed lesz belőle? – tette fel a kérdést a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője, aki arra kérdésre, hogy politikai érdekek is állhatnak a háttérben, határozottan azt mondta: teljesen egyértelmű.

– Ez nem pusztán egy teraszengedélyről szól. A Tűzoltó utca lezárását politikai szinten is felvállalta a Tisza Párt és Vitézy Dávid. Sőt a Tisza-frakció egyik képviselője, Barna Judit korábban maga is részt vett az Inga kulturális menedzsmentjében. Itt a lakók kárára hoztak helyzetbe egy magáncéget. Ezt a lakosság és a sajtó nyomása akadályozta meg – egyelőre – húzta alá Szepesfalvy.

Borítókép: Tűzoltó utca az Inga szakaszán (Fotó: Havran Zoltán)