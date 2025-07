Orbán Viktor kiállt a Csík zenekar énekesnője mellett, akit elárasztottak a gyűlölködő kommentek

„Kedves Majorosi Marianna! Az ország többsége önnel van, ne hagyja magát!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

A kormányfő bejegyzésében arra reflektált, hogy a pride-on egy nőnek öltözött férfi a Quimby Most múlik pontosan című dalának a Csík zenekar által készített feldolgozására táncolt. Mint azt megírtuk, a zenekar énekesnője, a Kossuth-díjas Majorosi Marianna – akinek hangja hallható a felvételen – a miniszterelnök egy korábbi bejegyzéséhez kommentelt és jelezte: határozottan elutasítja, hogy az ő hangját használták fel erre a performanszra, és hangot adott mélységes felháborodásának is az eset miatt.

Ha a Tisza Párt hatalomra kerülne, nem zárható ki, hogy akár óvodába is vihetnék ezt a műsort (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

„Igyekszem tisztességgel minden alkalommal, a közönség összetételétől függetlenül, szórakoztatva közvetíteni a zenét” – jelentette ki Majorosi Marianna a hozzászólásában. Majd hangsúlyozta:

mélységesen felháborít, hogy nekem, mint előadónak nincs jogom megelőzni, hogy valaki ezt tegye a hangommal.

A művésznő hozzátette: igyekszik keresni a módját, hogy többé a személyét érintő hasonló eset nagy plénum előtt ne történhessen meg.

Első lépésként kérem, ne osszák meg ezt a felvételt

– hangsúlyozta hozzászólásában.

Beindult Magyar Péter „szeretetországának” gyűlöletorgiája

Mint az Index beszámolt, erre gyűlölködő kommentek tömkelegét kapta az énekesnő.

Hazaáruló, kirekesztő, műmagyar, kamukeresztény… Térdelj le Orbán előtt. Többet egy dalodat se hallgatjuk meg, ne aggódj. Mehetsz a történelem süllyesztőjébe a Fidesszel együtt, esetleg Oroszországba

– írta az egyik.

Na b…szd meg az agyhalott nácipropaganda itt is… Eddig hallgattam a zenédet, de énekelj ezután a pedofilmentő, ruszkif…szszopó fideszes tolvajbandának

– jegyezte meg egy másik kommentelő.

Volt, aki kijelentte, hogy

azért a jogdíjat nem utasítod el, gondolom. Bár a dal nem a tiéd. A Csík zenekart meg felszívhatja a Deutsch.

A „liberális elfogadás” már korábban is lecsapott

Majorosi Marianna nem az első, akire árad a tiszás gyűlöletcunami. Mint lapunk megírta, durva beszólásokat és trágár kifejezéseket vágtak ellenzéki szimpatizánsok Muri Enikő, a Sugarloaf nevű popzenekar énekesének fejéhez, miután egy Orbán Viktorral közös fotót posztolt a közösségi oldalán. Többen nyíltan megfenyegették és válogatott szidalmakkal illették az énekesnőt.

Amióta Tóth Gabi művésznő felvállalva vallásosságát, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus önkéntes hírnöke lett, kap hideget-meleget a baloldali ellenzék híveitől és követőitől. Dévényi István újságíró, a Simicska-árvák egyik legtöbbet szerepeltetett embere azt írta az egyik daláról: „vegytiszta, hamisítatlan giccs. Egy imázsizé, amivel a turisztikai ügynökség szokta volt idecsábítani a külföldi turistákat. Zeneileg értelmezhetetlen. Van benne hegedű, mert az kell, hogy »Nagyon Magyar« legyen. Meg boldog emberek, kaja, pia, néptáncosok. Másodjára nézve, mert nem akartam elsőre ítélkezni, viszont már kifejezetten idegesítő Tóth Gabi nyávogása. Irritáló” – fogalmazott.

Arról is cikkeztünk, hogy Lékai-Kiss Ramóna, az RTL Klub meghatározó arca, a Barátok közt szappanopera korábbi főszereplője csatornát váltott, átigazolt a konkurens tévéhez, a TV2-höz. A csinos színész-műsorvezető döntését hiába próbálta indokolni az új szakmai kihívás lehetőségével, a liberális tolerancia bajnokai gyakorlatilag szétszedték a közösségi hálós platformjain, mondván, hogy eladta magát a Fidesznek, ő is Orbán embere lett, a kormányzat szekértolójává vált és a többi. A baloldaliak felháborodása abból adódik, hogy az általuk imádott RTL Klub komoly kormányellenes propagandát folytat, míg a TV2 – főként hírműsoraiban – korrekten tájékoztatja a nézőit és nem hergel a kormány ellen. Ebből adódóan egyenesen árulásnak tekintették kedvencük csatornaváltását.

Ahogy arról lapunk cikkezett, az idei pride-nak része volt egy drag queen show is, amelyben egy nőnek öltözött férfi vonaglott a színpadon, majd a földre dobta a magyar kokárdát, elővette a transzgender zászlót és azt lobogtatta. Az esetről videó is készült, amelyet Orbán Viktor meg is osztott a közösségi oldalán, ahol így fogalmazott a miniszterelnök: „Van, aki erre büszke. Mi nem kérünk belőle!”