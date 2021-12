A DK-sok nem örülnek Márki-Zay kérésének

Izzik a levegő az ellenzéki összefonódáson belül, mióta Gyurcsány Ferenc „kapitánynak” nevezte ki Márki-Zay Pétert − szúrta ki a PestiSrácok.hu. A lap szerint egyesek felháborodtak, míg mások szerint ez azt jelenti, hogy a bukott miniszterelnök mossa kezeit a hódmezővásárhelyi polgármester egyre durvább kijelentései nyomán.

Gyurcsány Ferenc közösségi oldalán jelentette be, hogy ezentúl nem vesz részt az ellenzéki kampányban. Minderről a Márki-Zay Péterrel és Arató Gergellyel közös megbeszélés után döntött.

Nagyon jó találkozó volt, Arató Gergellyel mentem. Azt kérte a kapitány, hogy ne kampányoljak. Így fogok tenni. Akkor így.

– írta bejegyzésében a pártvezér.

A PestiSrácok szerint a rövid, de lényegre törő üzenet mögött több dolog is állhat. Egyrészt felvetődhet, hogy a legnagyobb ellenzéki párt elnöke ezzel akarja bizonygatni, hogy mégsem ő az ellenzék vezére. Másrészt üzenet is lehet a baloldal új üdvöskéjének is, miszerint a DK kiszáll a kampányból, próbálja meg nélkülük. A lap kiszúrta, hogy a kommentelők nem igazán örültek annak, hogy Gyurcsány így tett:

„Megevett bennünket a fene! Ez értelmetlenség. Mondom ezt olyan emberként, aki maximálisan kompromisszumpárti. Ha ilyen a »jó« találkozó, milyen lehet a rossz?”

Kapitány, kapitányom! Nem lesz ennek jó vége. Dobrev Klárának, Gyurcsány Ferencnek nem volt egy rossz szava múltbéli, közelmúltbéli, jelenlegi lépéseidről, nem győztek bennünket, alattvalóidat, csillapítani, nyugalomra inteni. Ezek után szólítod fel Gyurcsány Ferencet, hogy szálljon ki a kampányodból? Azt hiszem eljött az ideje a hat pártnak, hogy helyretegyen!

„Akkor egyetlen DK-s se kampányoljon Márki-Zay mellett, ha Feri nem kampányolhat 2022-ben, akkor MZP-ért se kampányoljon senki, fordítsunk hátat ennek az MZP-nek.”

– írták a hozzászólók. Mások azt vették zokon, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester bejelentette, saját pártot alapít, ami önmagában kérdőjelezi meg az előválasztás értelmét: ha egy új párt is felkerül a színpadra, saját listával, akkor felborul az eddig tárgyalt helyek elosztása:

Ő közben pártot épít ellened!? Ez biztos, hogy meg hibbant!!!

− írták a bejegyzés alatt.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Havran Zoltán)