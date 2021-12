„Előbb egyeztettek oligarchákkal, mint a budapesti közvéleménnyel”

Karácsony Gergely a Városháza-botrány kirobbanása óta folyamatosan mellébeszél, olyan jeleket mutat és olyan kijelentéseket tesz november óta, mint akinek egyszerűen elment a józan esze

– jelentette ki Láng Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője a Media­works Hírcentrumának. Egyik példaként a főpolgármesternek azt az eszmefuttatását említette, amely szerint orosz titkosszolgálatok közreműködésével akarják lejáratni a „szikrázó tehetségű” budapesti városvezetést. Láng arra is emlékeztetett, hogy

a fővárosi vezetés a teljes tagadástól pillanatok alatt eljutott oda, hogy ők valóban készítettek egy tanulmányt a Városháza hasznosításáról, bár az eladást állítólag elvetették.

– A legutolsó verzió szerint pedig a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója az állítólagos eladást ellenző vezetői döntés után fél évvel mégis fideszesekkel tárgyalt az eladásról. Ezért pedig mindössze kapott egy fegyelmiszerű ejnye-bejnyét – fogalmazott a frakcióvezető, aki teljesen komolytalannak nevezte Barts Balázs fegyelmijét, már ha az egyáltalán valóban annak tekinthető. – Egy fegyelmi eljárásnak ugyanis szigorú szabályai vannak, amelyet nem lehet egy nap alatt lefolytatni. De bárki belegondolhat, mi történne vele a munkahelyén, ha a vezetőség határozott utasításával ellentétesen cselekszik egy komoly, sokmil­liárdos kérdésben. A fegyelmi ebben az esetben nem lehet más, mint a vezérigazgató hallgatásának az ára – mutatott rá a fideszes politikus.

Karácsony barátja

Láng Zsolt arra is felhívta a figyelmet: arról sem lehetett hallani, hogy Karácsony Gergely megkérdezte volna barátját és mentorát, Bajnai Gordont, mi alapján beszélt a nyilvánosságra került hangfelvételeken baloldali cápákról és a fővárosi ingatlaneladások körüli jutalékrendszerről.

– Bajnai, a baloldal bukott miniszterelnöke maga nevezi a hangfelvételeken Gansperger Gyula üzletembert, a botrány egyik kulcsfiguráját régi harcostársának, aki néha fontosabb, mint egy barát. A főpolgármester vajon kapott választ arra, hogy az említett urak milyen céllal mentek el együtt egy orosz oligarchához tárgyalni budapesti ingatlanügyekről és a Városházáról? A főpolgármester a közvéleményt biztosan nem tájékoztatta ezekről az izgalmas válaszokról

– fogalmazott a kormánypártok fővárosi frakció­jának vezetője.

Hangsúlyozta: a baloldali városvezetés a nyilvánosságot megkerülve, mindenfajta átláthatóságot mellőzve próbált döntéseket hozni a közvagyonról. – Előbb egyeztettek oligarchákkal, mint a budapesti közvéleménnyel, civilekkel vagy netán a közgyűlési ellenzékükkel. Amikor pedig ez kiszivárgott, tagadtak és vádaskodni kezdtek, ami pedig kísértetiesen emlékeztet a Gyurcsány–Bajnai- és a Demszky–Hagyó-időszakra – mondta a politikus.

A baloldal és a hárított felelősség

Mint emlékeztetett:

Gyurcsány Ferenc óta tudhatjuk, hogy a baloldal számára a politikai felelősség ismeretlen fogalom.

– Így amikor ma azt halljuk a baloldali politikusoktól és véleményformálóktól, hogy az őszödi beszéd hazafias tett volt, 2006. október 23-án pedig több rendőr sérült meg, mint tüntető, akkor mit várhatunk? Bármekkora a botrány, bármennyire is ég a ház, a baloldal hárít és másra mutogat. Ezt teszi most Karácsony Gergely is azzal, hogy szerinte a Fidesz, a kormány, az orosz titkosszolgálatok, sőt maga Vlagyimir Putyin is felelős a Városháza-ügy ­miatt, csak ő nem – fejtette ki Láng Zsolt.

Minderről – folytatta – a mára szállóigévé vált Margaret Thatcher-i mondat juthat eszünkbe:

a szocialistákkal az a baj, hogy mindig kifogynak a más pénzéből.

– Köztudott, hogy a baloldal egyszer már kiárusította az országot és Budapestet is. A Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok alatt külföldieknek adták el a stratégiai fontosságú energiaszolgáltató cégeket, amelyek aztán extra magas profitért nyerészkedtek a magyar embereken. Mindeközben pedig a lakosságot közvetlenül sújtó döntéseket hoztak. Budapesten Demszkyék eladták a Főtávot és a Fővárosi Vízműveket, valamint részben a Főgázt és a Fővárosi Csatornázási Műveket is. Ebbe a sorba sajnos beleférne a régi-új fiúktól, akik elfoglalták Budapest vezetését, a Városháza eladása is. Ezért a botrány kirobbanásakor senki nem tartotta eleve kizárhatónak ezt a döbbenetes hírt – jelentette ki a politikus.

A király meztelen

Láng Zsolt szerint már mindenki láthatja – még a baloldali szavazók is –, hogy a király meztelen. – Ha ugyanis Karácsony mindenről tud, ami és ahogyan zajlik a Városházán s annak környékén, akkor azért hibás, ha nem, akkor pedig azért.

Az a bizonyos villamos jött, és végérvényesen elütötte a főpolgármestert a politikai életben. Szerintem Karácsony Gergely már régen megbánta, hogy nem maradt meg egy stresszmentes, felelősséggel nem járó, kényelmes tanácsadói állásban

– vélte a frakcióvezető.

Ismeretes: az Anonymus által nyilvánosságra került felvételeken a baloldalhoz köthető több szereplő – köztük a már említett Gansperger Gyula és Bajnai Gordon – tárgyaltak befektetőkkel a Városháza lehetséges értékesítéséről. Az egykori baloldali kormányfő a külföldi befektető képviselőjét arról is biztosította, hogy tudakozódott a városvezetésnél, akik részéről van szándék a fejlesztésre. A fővárosi vagyonkezelőt vezető Barts Balázs az egyik felvételen megerősítette, hogy a városvezetés tudott a műemléki védelem alatt álló épületegyüttes értékesítési tervei­ről. A rögzített beszélgetésekből az is kiderült, hogy egy ­üzemszerűen működő hálózatot, egy úgynevezett jutalékos rendszert működtettek a fővárosi ingatlanvagyon korrupciós módon történő dobra verésére, s tízszázaléknyi kenőpénz fejében személyre szabott pályázatokat írtak ki az érdeklődőkre. A Városháza-gate egyik központi figurája Berki Zsolt, aki a befektetőktől szedte be a pénzt. Figyelemre méltó, hogy Gans­perger szerint a vagyonkezelő vezetője is kvázi a feletteseként tekintett Berkire. Bajnai pedig arról is beszélt, hogy több egykori munkatársa is az ő ajánlásával került a főpolgármesteri hivatalba, így például Kiss Ambrus, Karácsony Gergely helyettese. A felvételek szerint Kiss kezében fut össze a jutalékos rendszer. A Városháza körüli gyanús ingatlanügyletek miatt a rendőrség 14 feljelentés alapján nyomoz, egyebek mellett csalás, vesztegetés és hűtlen kezelés miatt. Nemrégiben Kiss Ambrusnál és a főjegyzőnél is házkutatást tartottak.