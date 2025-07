Kapu Tibornak a neheze még csak most jön + videó

Végéhez közeledik a tizennégy napos Axiom–4 misszió, amelynek részese Kapu Tibor magyar űrhajós. A tervezett visszatérést a Földre korábban július 9. és 10. között határozta meg a NASA, ám a pontos időpontot még nem közölték. A hazatérés csaknem 17 órába telik majd.

Kapu Tibor hamarosan visszatérhet a Nemzetközi Űrállomásról (Forrás: Facebook)

A négy űrhajós nem unatkozott az elmúlt két hétben a Nemzetközi Űrállomáson: 31 ország csaknem hatvan tudományos kísérletét végezték el, köztük 25 magyar vonatkozású tudományos aktivitást is. A kutatási területek között szerepel a földmegfigyelés, az anyagtudomány, a sugárzástan és a folyadékfizika is, de vizsgálják a virtuális valóságot, a gyógyszerkutatást, az orvostudományt és a mikrobiológiát is.