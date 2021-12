Bajnai Gordon és Kabul rózsája: a Városháza-ügy furcsa mellékszála

Gansperger és Bajnai: több mint barátok

A Karácsony Gergelyt régóta nyíltan támogató, a főpolgármester megválasztása után nem sokkal már vele egy budai kerthelyiségben egyeztető Bajnai Gordonról Gansperger Gyula által elmondottaknak hitelét alátámasztja, hogy a volt miniszterelnök maga mondta az egyik hangfelvételen volt wallisos üzlettársáról, hogy régi harcostársak. Úgy fogalmazott:

– Sokszor több mint a barátság, mi együtt küzdöttünk a barikádokon. És az fontosabb.

Ezt a kijelentését később egy interjúban azzal igyekezett magyarázni, hogy a mondat „talán valóban túl költőire sikeredett”. Pedig Ganspergerrel éveken keresztül együtt dolgoztak a Wallisnál, sőt ő váltotta Bajnait vezérigazgatóként, amikor kormányzati szerepet vállalt. Ráadásul több komoly ügyletben – köztük az elhíresült Hajdú-Bét-ügyben – is együtt voltak érintettek. Ezek után érthető, hogy Bajnai, aki azt állítja, hogy a wallisos idők óta szórványos a kapcsolata Ganspergerrel, elment egy, a Városháza értékesítéséről szóló egyeztetésre, sőt még érdeklődött is Tordai Csabánál az üggyel kapcsolatban, valamint segítséget ajánlott volt kollégája ügyfeleinek – írja az Index.

Bajnai és a külföldi nagytőkések

Az, hogy Gansperger valóban szoros kapcsolatban áll Bajnaival, és rendelkezhet róla hiteles információkkal, akkor vált különösen érdekessé, amikor az Anonymus-maszkos alak közzétett egy hangfelvételt, amelyen már nemcsak arról volt szó, hogy a volt baloldali miniszterelnök közbenjárt-e a fővárosnál a Városháza eladásával kapcsolatban, hanem hogy ő a közvetítő a magyar ellenzéket finanszírozó külföldi tőkés csoportok és a magyarországi baloldal között.

Ezen a felvételen Gansperger a következőket mondta:

Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye, én azt gondolom, a külföldi erők és finanszírozók állnak. […] Ugye kik ezek az erők? Ugye egyik része ez a Soros-birodalom, fogalmazzunk így. A másik része azok a nagytőkés csoportok, Németország, az Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embere a Gordon.

Az üzletember ezután „régi harcostársa” és a szintén külföldről finanszírozott baloldali média kapcsolatára is kitért:

Miért, te megnyitod a Magyar Narancs mérlegét, oda valahonnan jön a pénz, meg a Magyar Jeti Zrt., ami a 444 kiadója. […] Hát az Uj Péter. […] Kiment az Indexből, tudod. […] Ő egy másik, ő a Soros-Sorosnál van, meg a Veres Tibinél, a wallisosnál. […] Támogatja persze […] De a Gordon is nagyon jóban van az Uj Péterrel.

Gansperger arról is beszélt, hogy egyes külföldi tőkésköröknek kifejezett anyagi érdekük fűződik az Orbán-kormány megbuktatásához, és azért támogatják az ellenzéket, mert a baloldali kormányok idején komoly anyagi haszonra tehettek szert. A felvételen a következőket hallani:

– Tudod, mekkora kárt szenvednek azok a cégek, akik itt halálra kaszálták magukat!? És ki kellett takarodniuk innen. El kellett adniuk az ÉMÁSZ-t, a DÉMÁSZ-t, mindent is

– mondja a volt Wallis-vezér.

– És most visszajönnének?

– halljuk az üzletember beszélgetőpartnerének kérdését, mire Gansperger így válaszol:

Hát hogy a p…csába ne? Hát figyelj, nyolcszázalékos fix profitért. Figyelj, figyelj, úgy adta el a Suchman az összes energetikai céget Magyarországon, a hálózatokat. […] Eladott mindent, és benne van a szerződésben, én magam láttam. Felügyelőbizottsági tag voltam, hogy nyolc százalék nyereséget garantáltak. […] Eladta, és nekünk nagyon sok pénzünkbe került, egyrészt amíg fizetgettük ezeket, meg visszavásároltuk.

Az üzletember azt is kifejtette, hogy a jelentős infrastruktúra-fejlesztésekkel foglalkozó külföldi vállalatok szerinte akár pénzzel is támogatnák az ellenzék kampányát:

Na most ezek a csapatok, érted. Most érted, jó, oké itt van a Swietelsky meg a Strabag, de hol kapnak ahhoz képest, amit régebben kaptak? […] Na most, érted, régebben évente tízmilliárdokat kaszáltak. Most adnak tízmilliárdot a kampányra, […] ne adnának. Aztán jövőre kivisznek harmincat.

Érdekes, hogy Bajnai Gordon a Városháza-ügyben való érintettségét még tagadta, és a Facebookon közzétett bejegyzésében azt írta, manipulált hangfelvételekről van szó, amelyeket úgy vágtak meg, hogy a fehér feketének tűnjön. A Gansperger által a külföldi körökkel fenntartott viszonyáról mondottakra azonban már nem reagált, meg sem próbálta a közösségi médiában cáfolni a hangfelvételeken elhangzottakat.

Kabul rózsája és a CIA

Az Index szerint a hanganyagok minden bizonnyal legérdekesebb része azonban az, amikor Gansperger Gyula a parlamentben ülő, választott politikusokról mondja, hogy külföldi érdekeket képviselnek abban a rendszerben, amelynek Bajnai Gordon a vezetője. A következőket hallani a felvételen:

Most vannak ugye ezek a külföldön kiképzett figurák, mint a Szabó Tímea, Kabul rózsája, ő a CIA-nak dolgozott kint, Kabulban. […] K…rva kemény a csaj, de ezért. […] Ő kint dolgozott New Yorkban is meg Kabulban is. Pillanat, de ugye a Sorosnak ezek az emberei bizonyos dolgokat tudnak mozgatni. De a teteje a Gordon. […] Ugye azok a pénzügyi körök, az EBRD, az összes ilyen nagy nyugati bank, akik az Orbán-rendszert szeretnék megbuktatni. Ugye Simor az EBRD-nek alelnöke volt, tudod. […] Az MNB-nek az elnöke. […] Puszihaverja a Gordonnak, és ugye a főnöke volt a CA-nál.

Megtudhattuk tehát, hogy Bajnai Gordon volt wallisos üzlettársa úgy gondolja, hogy az EBRD (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank), amelynek Simor András volt az alelnöke, és más nagybankok a jelenlegi kormány megbuktatásában érdekeltek. Szabó Tímeát, Karácsony Gergely párbeszédes társelnökét pedig konkrétan külföldi ügynöknek tartja.

Szabó Tímea később Facebook-oldalán reagált, rágalmazásért tett feljelentést.

