Makláry Ákos parókus, a KÉSZ elnöke köszöntőjében kifejtette, hogy korunk egyik nagy betegsége az álhír, divatos szóval a fake news, ami ellen harcolni kell, mert bűn.

Mint mondta, szerencsére vannak olyan emberek, akik készek meghallgatni másokat, és őszinte párbeszéd fáradságán keresztül elősegítik azt, hogy az igazság kerüljön előtérbe.

Véleménye szerint ez nem könnyű munka, de fontos, mert nem a stratégiák, hanem mindig személyek jelentik a garanciát arra, hogy az igazságra fény derüljön. Ha a félretájékoztatás útvesztőjében kivezető út a felelősség útja, különösen nagy jelentősége van azoknak a személyeknek, akik munkájuknál fogva felelősséget viselnek a tájékoztatás terén: az újságíróknak – fogalmazott Ákos atya.

Úgy folytatta, hogy mindez nem pusztán munka, hanem küldetés, hiszen ahogy Ferenc pápa is hangsúlyozta, aki informál, hírekkel dolgozik, az valójában formál, emberi életeket alakít.

A források megbízhatósága és a közlés hitelessége bizalmat teremt az emberek között, így hozzájárul a közjó fejlődéséhez. Azt is hozzátette, hogy a Szent Adalbert-díj Földi-Kovács Andrea eddigi újságírói, szerkesztői munkáját ismeri el, de egyben a most kezdődő jövő felé is mutat, hiszen a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumában vállalt új feladatköre ugyanaz a szolgálat, de mégis más, mint a médiában betöltött szerepe volt.

„Andrea azt szokta mondani: mi a hagyományos értékekre érzékenyítünk. Olyan jó, hogy az »érzékenyítés« szót ilyen kontextusba helyezi, amit mi is vállalni tudunk, keresztények, konzervatívok, nemzeti érzelmű emberek” – sorolta Makláry atya a díj indoklását. Végül Ferenc pápa egyik témához illeszkedő imádságával zárta méltatását.

Földi-Kovács Andrea a díj átvétele után arról beszélt, hogy bár nagyon megtisztelő és megható az elismerés, de mint minden díj esetében, most is elmondja, hogy méltatlannak érzi magát rá. Úgy véli, hogy a Jóisten úgy dolgozik vele, mint egy jó pedagógus a rossz diákkal, aki feladatokat ad, hogy lekösse a diákot, és ezáltal bizalmat szavaz neki.

– Mivel velem más módszere már nem volt az Istennek, valószínűleg ezért esett a választása ezekre a feladatokra, amelyekkel lefoglalt, így nem maradt időm rossz irányba indulva letérni az utamról. Ilyen küldetés volt számomra a médiapályafutásom – mondta el Földi-Kovács Andrea.

Hozzátette: Köszönöm a Szent Adalbert-díjat minden Credo című műsoromban megszólaltatott interjúalanyomnak, mert valójában én egy közvetítő vagyok újságíróként, akinek feladata bemutatni a világ dolgait. A keresztény újságíró feladata pedig az, hogy olyan dolgokat is letegyenek a közös asztalra, amelyeket lehet, hogy csak kevesen vesznek el, de ott a helyük, mert különben senki más nem számol be róluk. Nem a szenzációhajhászás, hanem az örök és egyetemes értékek megjelenítése a dolgunk – fogalmazott az idei díjazott.

Borítókép: Földi-Kovács Andrea (Forrás: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége)