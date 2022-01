A XV. kerületi önkormányzat és a BKV nem tudja fizetni a 224-es busz működését

Egész Budapest közlekedésének egyik különlegessége volt mostanáig a 224-es busz, amely körjáratszerűen kötötte össze a kis híján 80 ezer fős kerület három részét, Újpalotát, Rákospalotát és Pestújhelyet úgy, hogy a vonalra szociális és egészségügyi intézmények, valamint a térség nagy bevásárlóközpontjai is rákerültek. A 224-es érintette a Pólus Centert és az Asia Centert, egy 2013-as járatmódosításnak köszönhetően pedig az utóbbi kilenc évben a fóti Auchan áruházat is. A 2008-ig Palota-busz néven közlekedő járat tehát jócskán megelőzte a korát, hiszen

tökéletesen illeszkedne abba a trendbe, amely a Tarlós István nevéhez kötődő választási ciklusokban kezdett kiformálódni, tudniillik, hogy a fonódó járatok hálózata lehetővé teszi az egy jeggyel, átszállás nélkül történő utazást, ami így kényelmesebb és olcsóbb is. De nem illeszkedik, mert a 224-es január 21-én véglegesen garázsba vonul.

A XV. kerület baloldali vezetésű önkormányzata még december elején közzétette álláspontját az XV. Média oldalán. Mint írják, korábban „a XV. kerületi önkormányzat, az Asia Center Kft., az Auchan Magyarország Kft. és a Pólus Társasház Üzemeltető Kft. szolgáltatási szerződést kötöttek a 224-es autóbuszjárat közlekedtetésére a BKK Zrt.-vel. A szerződés értelmében a szolgáltatásért a felhasználók, így az önkormányzat is jelentős díjat fizetnek”. Itt olvasható az is, hogy a finanszírozó cégek közül a Pólus Kft. 2022-től nem tart igényt a további üzemeltetésre, ami nem meglepő egy olyan kereskedelmi szolgáltató esetében, amelynek ügyfelei döntő többségében autóval érkeznek. Azonban azt, hogy az autóval nem rendelkező, de az itt elérhető szolgáltatásokra igényt tartó kerületiek is egyszerűen és olcsón elérjék a bevásárlóközpontokat, úgy tűnik, a balos önkormányzat sem tekinti elsődleges szempontnak.

„A tapasztalatok szerint a járat kihasználatlan, üzemeltetése nem gazdaságos. A járványhelyzet okozta bevételkiesés miatt az önkormányzat kénytelen volt a 224-es járat üzemeltetési költségeinek finanszírozását átgondolni”

– olvasni a közleményben, ahogyan azt is, hogy a Pólus Kft. kilépésével a többi szerződő félre akkora költségteher hárulna, amit már nem tudnának kifizetni. A BKK közleményéből az is kiderül, hogy évi mintegy

50 millió forintot kellett a négy szerződő félnek állnia.

Az önkormányzati tájékoztatás szerint ezután a fóti Auchan a 125-ös buszcsaláddal közelíthető meg, az Észak-Pesti Kórház pedig a 231-essel. Az Asia Center és a Pólus két különböző megállóból lesz elérhető, mindkettő hátrányossága, hogy gyalogolni kell az üzletekig, illetve onnan vissza a csomagokkal.

