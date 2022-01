Akár egymillió forintot is nyerhet, aki egy jó javaslattal áll elő

– A fiataloké a jövő, ők határozzák meg azt, hogy pár évtized múlva milyen bolygón, milyen Magyarországon fogunk élni – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Király Nóra. A Zöld Követ Egyesület elnökét a nemrég meghirdetett ötletpályázatukról és az ehhez kapcsolódó ösztöndíjrendszerről kérdeztük.

December közepén hirdettük meg a Planet Z projekt részeként az ötletpályázatot, ahová 18–25 év közötti felsőoktatásban tanuló diákok jelentkezhetnek

– árulta el Király Nóra. Elmondása szerint a program fókuszában a környezetvédelem fontossága áll, illetve a fiatalokkal való ötletelés elősegítése is célja. Mint megjegyezte, közvélemény-kutatást is folytattak, emellett pedig Steiner Attilával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárával is járták az országot. Tapasztalataik szerint a fiatalok nagyon nyitottak a környezetvédelmi témákra.

A pályázat keretei között minden kreatív ötletet várnak, a legjobbakat milliós nagyságú ösztöndíjjal segítik abban, hogy megvalósuljanak. A díjazottak egyéves programba kerülnek be, ahol mentorálják is őket. A mentorok között vannak „zöld szakemberek”, üzletemberek és vállalkozók is.

Király Nóráék célja, hogy az ötletekből valóság legyen, elmondása szerint önkormányzatok, vállalkozások, cégek várják az eredményeket, és adott esetben a pályázó fiatalokat is. Kiemelt partnerük továbbá a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is, amelyen keresztül még több helyre eljuthatnak az ötletek.

Arra a kérdésre, hogy milyen konkrét pályázatokat várnak, Király Nóra úgy reagált, hogy nincs rossz ötlet, sosem tudható, hogy melyik gondolatból lesz egyszer startup.

– Ha valaki például egy termékújítást dolgoz ki, amit le kell gyártani, akkor jó eséllyel a gyártó cég a mentorálása alá került. Emellett lehet olyan rendezvénytervet is kidolgozni, ami újítást hozna, közintézmények zöldátalakításával is lehet pályázni, de idetartozik például az éttermek, elviteles ételek témaköre is, ami nagy növekedésnek indult az utóbbi időszakban. Ha valaki egy praktikus applikációt fejlesztene, annak sincs akadálya – sorolta a példákat Király Nóra.

Hozzátette: azt várják, hogy a fiatalok mozgassák meg a fantáziájukat.

A pályázatokat február 25-ig lehet benyújtani, a munkákat az [email protected] e-mail-címre várják a szervezők. A fődíj egy egymillió forintos ösztöndíj, melyet tíz hónapos mentorprogram keretei között kap meg a nyertes. Pályázni maximum háromfős csapatokban lehet, a pályázati felhívás szerint az ötletek lehetnek közösségi aktivitást, termék létrehozását, szolgáltatást vagy kommunikációt célzók. További információk a http://planetz.hu/otletpalyazat/ webcímen olvashatók a feltételekről.

Borítókép: Király Nóra (Fotó: Balogh Zoltán)