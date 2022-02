A Fidesz szerint a baloldal a csőd szélére kormányozta Miskolcot

– A korábbi ígéreteit megszegve a baloldali városvezetés képtelen volt tovább fejleszteni Miskolcot, mi több, alkalmatlan a borsodi megyeszékhely irányítására, és ez az elmúlt két és fél évben a miskolciak számára is nyilvánvalóvá vált

– erről beszélt péntek délben megtartott sajtótájékoztatóján a Fidesz miskolci frakcióvezetője. Nagy Ákos elmondta: trükkök százait, kreált pozíciók tucatjait létrehozva, szakemberek helyett álláshalmozó politikusokat téve vezető beosztásokba, a várost szó szerint a csőd szélére sodorták, és ennek 150 ezer miskolci itta meg a levét. – A miskolci tömegközlekedés színvonalának megvédésére számtalan kísérletet tettünk, tiltakoztunk a jegy- és bérletárak megemelése ellen. A baloldali városvezetés jelentősen csökkentette a járatok számát, és közben alaposan megdrágította a tömegközlekedést, a jegyek és bérletek ára 17–25 százalékkal emelkedett. A járatcsökkentések eredményeképpen például hétvégén óránként csak egyszer jár a busz bizonyos városrészekbe, a 38-as járat pótlás nélküli végleges megszűnésével a Hideg sor környéke kiszolgálatlan területté vált. A villamosok pedig jóval ritkábban járnak, mint eddig – fogalmazott a politikus. Hozzátette: a miskolciak eközben azt látják, hogy 25 millió forintos luxusbusszal utaznak a város vezetői, ami szerinte az emberek arculcsapása.

Nagy Ákos aggalmát fejezte ki amiatt is, hogy sokfelé elhanyagolt, gondozatlan lett a lakókörnyezet, de hiába kérték, a méteres, sőt embermagasságig érő gazt a baloldal képtelen volt megszüntetni.

– Többször felhívtuk a figyelmet az Újgyőri főtér, a Centrum környékének tarthatatlan állapotaira. A várost irányító szivárványkoalíció az ellenkezőjét teszi annak, amit a józan ész diktál, nyíltan kritizálták többek között a miskolci nyomortelep-felszámolást, vagyis a bűnözés melegágyát jelentő nyomortelepek pártjára álltak – mutatott rá a fideszes politikus. Szavai szerint, aki a nyomortelepeket védi, az a bűn pártjára is áll, aminek már rövid távon is láthatók a következményei. Nagy Ákos hibának tartja azt is, hogy a baloldali városvezetés szétverte a jól működő seriffrendszert, és lecsökkentette a rendészet dolgozói létszámát.

Ezenfelül a járvány kellős közepén egy vízvezeték-szerelő és egy humorista vezette az egészségügyi bizottságot, a közlekedési vállalatot pedig szakemberek helyett álláshalmozó politikusok felügyelik mind a mai napig. A vadaspark élére szóvivőt neveznek ki, ami eddig sosem volt, a polgármester pedig négymillió forintos jutalmat vesz fel akkor, amikor az önkormányzat dolgozói csak szaloncukrot kaptak karácsonyra, pénzhiányra hivatkozva

– emelte ki. Úgy véli, ezeket a miskolciak nem felejtik.

Nagy Ákos arra kérte a miskolciakat, hogy ne mutassanak tovább rossz példát az országnak, ezért a szombaton induló országgyűlési kampányban aláírásukkal támogassák Kiss Jánost és Csöbör Katalint, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjeit.

Borítókép: Nagy Ákos összefogásra kéri a miskolci embereket (Fotó: Fidesz, Miskolc)