„Az Orbán-kormány következetesen kiáll a hazai zsidó közösség mellett”

– A mindenkori Orbán-kormány következetesen kiáll a hazai zsidó közösség mellett, támogatja a zsidó kulturális, oktatási és szociális intézményeket, a zsidó egyházakat

– közölte Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a Szombat.org portál megkeresésére. Hozzátette: A magyar kormány zéró toleranciát tanúsít az antiszemitizmussal szemben.

– Úgy véljük, hogy alapvetően három különböző irány létezik az antiszemitizmus elleni küzdelem előmozdítására: nevezetesen a prevencióba tartozó oktatás és ismeretterjesztés, a közéleti kommunikáció és végül a jogi fellépés. A kormány megkülönböztetett figyelmet fordít a zsidósággal kapcsolatos párbeszédre, illetve a történelmi múltunk közös feldolgozására

– hangsúlyozta.

Továbbá Szalay-Bobrovniczky kiemelte, hogy az elmúlt években Magyarországtól kapta a legtöbb támogatást a zsidó állam. Azokban a kérdésekben, amelyek egybeestek hazánk érdekeivel és a kormány meggyőződésével, kiálltunk Izrael mellett.

– Nem hihető, hogy Magyarország az öt leginkább antiszemita ország közé tartozna, miközben (szemben a nyugat-európai helyzettel) a hazai zsidóságot nem éri atrocitás, biztonságban, hagyományaiknak megfelelően élhetik az életüket, az állami intézmények teljes körű védelmet nyújtanak számukra, a közbeszéd kiveti magából az antiszemitizmust

– tért ki az államtitkár arra a kutatásra, amit Kovács András, a CEU professzora koordinált.

– Igaz ugyanakkor az is, hogy az ellenzék oldalára a közelmúltban nyílt és durva antiszemitizmus szivárgott be, elsősorban a Jobbik irányából. Úgyszintén aggasztó, hogy már a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter is antiszemita megjegyzéseket tesz, a Fideszes zsidók listázását javasolja, ha pedig ezt zsidó közéleti személyiségek szóvá teszik, akkor tiszteletlenül visszatámad. Korábban, mint ismert, a zsidók listázását a Jobbik és Gyöngyösi Márton javasolta, de a baloldal a Jobbikkal mára már teljesen összebútorozott – jegyezte meg Szalay-Bobrovniczky.

Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy Soros György és civilnek álcázott impériuma Magyarország lejáratásán dolgozik a hozzá köthető civil szervezetekkel, így a Nyílt Társadalom Alapítvánnyal, az Amnesty Internationalel, a Helsinki Bizottsággal vagy a Transparency Internationalel szisztematikusan, hosszú évek óta törekednek minden fórumon, így az EU-ban is arra, hogy Magyarországot elítéljék, pellengérre állítsák és forrásokat vonjanak meg tőle.

Végül az is szóba került, hogy a kormány nem tesz különbséget a bevett egyházak között, nem diszkriminálja őket, és konzekvensen egyenlő távolságot tart tőlük.

– Minden egyház megkapja a neki járó állami támogatást, és a közvetlenül az egyházaknak juttatott költségvetési forrásokon felül olyan projektek megvalósítására is kapnak további állami támogatást, amelyekről a kormány és a három bevett felekezet külön-külön megállapodik. A 2010 óta az országot irányító Orbán-kormány sok tízmilliárd forinttal támogatta a zsidóság számára is fontos egyházi, kulturális vagy civil projekteket – húzta alá Szalay-Bobrovniczky.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Vince (Fotó: MTI/Horváth Péter Gyula)