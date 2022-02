Orbán legnagyobb ellenfele Amerikában sem tétlenkedik

Kapaszkodjanak meg, újabb őrült gondolat látott napvilágot. Ezúttal Joe Mathews fejéből pattant ki az ötlet. Matthews úr nem is akárki, halmozza a pozíciókat, az Arizonai Állami Egyetem Közügyek Iskolájának professzora, az ASU Társadalmi Kohéziós Központjának munkatársa, valamint társelnöke a Modern Közvetlen Demokrácia Globális Fórumának is. A professzor szociológia és társadalomtudomány témában számos könyvet publikált, ezúttal azonban a San Francisco Chronicle-nek írt egy felkavaró cikket. Azt írja, hogy ha Kalifornia valaha is valódi méltányosságot akar elérni, az államnak meg kell követelnie a szülőktől, hogy adják ki a kezeik közül a gyermekeiket. Elképesztő felvetés, de itt nincs vége az őrült eszmefuttatásnak, Matthews tulajdonképpen a család intézményének a leépítését tűzi ki célul, a következőképpen fogalmaz:

„Az én megoldásom egyszerű, és amíg a jogszabály elfogadására várunk, már most is cselekedhetünk: a gazdagok adják gyermekeiket a szegényeknek, a szegények pedig a gazdagoknak. A háztulajdonosok elcserélhetnék gyermekeiket a hajléktalanokkal”.

Igen, kedves olvasók, jól értették. Ez lenne a szép, új világ?

Ráadásul a professzor ókori példával próbálta meg legitimálni hátborzongató javaslatát, Szókratészre hivatkozott, aki szerint a gyermekeket közösen kell birtokolni, hogy egyetlen szülő se ismerje saját utódait, és egyetlen gyermek se ismerje a szüleit. Majd a szerző meg is indokolta eszement javaslatát, ezzel a lépéssel szerinte el lehet érni a végső célt, hogy a polgárok ne a gyermekeikhez, hanem a társadalomhoz legyenek hűségesek. Nem nehéz kitalálni, hogy milyen társadalomra is gondol Joe Mathews professzor. Természetesen a Soros-féle nyílt társadalomra. Soros György, még 2020-ban egy új egyetemi hálózatot jelentett be, amelynek alapító partnere a CEU, azzal a céllal, hogy jobban felkészítse a hallgatókat a jelenlegi és jövőbeli globális kihívásokra.

Egész véletlenül az Arizonai Állami Egyetem is a tagja ennek a nagyívű projektnek, és ezáltal részesült abból az egymilliárd dollár nagyságú támogatásból, amit Soros erre a célra elkülönített. Úgy látszik, a Soros-ügynökök Arizonában is elkezdtek keményen megdolgozni a pénzükért, félretéve a józan észt és az emberiség egyetemes érdekét. Ezúttal Amerikából érkezett megerősítés, igenis meg kell védenünk a család intézményét és gyermekeinket, mert bizony hatalmas veszélyben vannak.

Joe Mathews az Arizonai Állami Egyetem Közügyek Iskolájának professzora. Az ASU Társadalmi Kohéziós Központjának munkatársa, valamint társelnöke a Modern Közvetlen Demokrácia Globális Fórumának, amely a népszavazással, valamint a demokrácia új formáival foglalkozó akadémikusokat, újságírókat és aktivistákat tömörít.

Borítókép: Soros György (Fotó: Brendan Smialowski/AFP)

