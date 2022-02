Egyszer és mindenkorra le kell számolnunk a Gyurcsány-korszakkal április 3-án!

Márki-Zay Péter a hétvégén újabb botrányos kijelentést tett: a kommunistákat és a fasisztákat is képviselni kívánja majd áhított kormányzása alatt. Kocsis Máté szerint az ellenzék miniszterelnök-jelöltje „ezzel átlépett a vörös vonalon”. Szánthó Miklós rávilágított arra, hogy „a magyar politikai palettán mi sem bizonyítja jobban, hogy összeér a szélsőjobb a szélsőballal, minthogy a baloldal által is nácinak és nyilasnak hívott párt, a Jobbik egy koalícióban van a posztkommunista utódpárttal, az MSZP-vel”. „Márki-Zay Péter nyilvánvalóan nem előre megy, hanem hátra” – tette hozzá Kocsi Máté. Orbán Viktor szombati évértékelő beszédére reflektálva Szánthó Miklós emlékeztetett arra, hogy „a konzervatív kormányzat több válságon át, nehéz szelekben, viharos tengeren át vezette az ország hajóját a 2008-as gazdasági válság orvoslásán és a migrációs válságon át az energiaválságig. A 12 év nemzeti kormányzás eredménye pedig az lett, hogy ma Magyarországon politikai, gazdasági és társadalmi stabilitás van”.

Szerdán és csütörtökön kihelyezett frakcióülést tart a Fidesz-KDNP frakciószövetsége. Kocsis Máté elmondta, hogy „a találkozó célja egyfajta felkészülés lesz, hiszen óriási felelőssége van a nemzeti oldalnak: az áprilisi választáson meg kell roppantanunk a

Gyurcsány-féle baloldalt.” A Fidesz frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy „Gyurcsány Ferenc és baráti köre kommunista felmenőkkel, pártállami múlttal gallyra tették az országot, majd amikor ez valakinek nem tetszett, még jól meg is verették. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ez az ember 12 év után visszatérjen a hatalomba”. Szánthó Miklós hozzátette, „ha újra a baloldal kerülne Magyarországon kormányra, akkor a politikai vezetés egy az egyben lemondana az ország stratégiai-döntéshozói autonómiájáról. 2010 előtt a baloldali kormányok úgy táncoltak, ahogy Brüsszel fütyült, nekünk azonban a magyar érdeket kell első helyre helyeznünk”.

Az Alapjogokért Központ Bolond Lyukból rovata arról számolt be, hogy Litvániában könnyítették a nemváltoztatást azzal, hogy már 16 éves kortól kérvényezni lehet a transzneműséghez kapcsolódó névváltoztatást. Kocsis Máté úgy fogalmazott, hogy „az erőszakos LMBTQ-propaganda most a gyermekeinket vette célba, ezért nekünk védekeznünk kell. Felnőttként az ember úgy él, ahogy akar, a gyerekeinktől azonban távol kell tartanunk a genderőrületet, ehhez pedig egyetlen eszköz van a kezünkben: a népakarat”. Szánthó Miklós kiemelte, hogy „április 3-án nem pusztán politikai pártok között kell választanunk, hanem aközött is, hogy milyen jövőt képzelünk el a gyerekeinknek”. „Ez a hír pedig azt bizonyítja, hogy a veszély igenis valós” – húzta alá a Központ igazgatója.

A február 15-i adást ide kattintva hallgathatják meg.

