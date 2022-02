Hidvéghi Balázs: Magyarországot a gyermekvédelem miatt akarják megbélyegezni

Az Európai Unió bíróságának ítélete egy hónapok óta tartó politikai bosszúhadjárat újabb állomása és Magyarországot valójában a gyermekvédelem miatt akarják megbélyegezni

– közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Hidvéghi Balázs a Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában arra reagált, hogy az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága elutasította a Magyarország és Lengyelország által benyújtott, az uniós költségvetésből származó finanszírozás igénybevételét a jogállamiság elveinek tagállamok általi tiszteletben tartásához kötő feltételességi mechanizmus ellen irányuló kereseteket.

A kormánypárti politikus azt mondta: Brüsszel nem akar belenyugodni abba, hogy Magyarország nem enged a nyomásgyakorlásnak, a gyermekeket célzó LMBTQ-propaganda megállítására is törvényt hozott, sőt még népszavazást is kiírt. Magyarországot ezért akarják megbélyegezni, elítélni és megbüntetni, ezért perelték be és ezért indították az egész „jogállamisági dzsihádot”.

Hidvéghi Balázs szerint Brüsszelben előre meg volt írva az ítélet Magyarország ellen, kihirdetését pedig a magyar választásokra időzítették,

mert így akarják a „Gyurcsány–Márki-Zay-féle baloldalt hatalomra segíteni”. A baloldal miniszterelnök-jelöltje maga mondta, hogy a hatalomra kerülése „főnyeremény lenne Brüsszelnek”, hiszen a baloldali kormány beengedné az LMBTQ-propagandát az óvodákba és iskolákba is – mondta Hidvéghi Balázs. Április 3-án védjük meg a gyermekeinket, védjük meg Magyarországot! – zárta videóját a politikus.

Borítókép: Hidvéghi Balázs (Fotó: Kovács Attila/MTI)