Orbán Viktor: Magyarország jégtörő lehet a nemzetközi konfliktusokban

Tizenkétszer tárgyaltam eddig az orosz elnökkel, de ilyen különleges kérdések miatt még sohasem – összegezte az orosz elnökkel való találkozóját Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, megjegyezve: a találkozó különlegességét nem az orosz–magyar kapcsolatok, hanem a fokozódó nemzetközi helyzet okozta.

A kormányfő szerint a kormány céljai teljesültek, hiszen az orosz–magyar ügyekben jó megállapodásokat sikerült kötni, de a találkozó fókuszában mégis az Ukrajna és Oroszország közötti katonai feszültség állt. Mivel pedig hazánk is NATO- és EU-tagállam, ezért részei vagyunk ennek a konfliktusmezőnek – fogalmazott.

Van még egy-két ország, amely próbálkozik ezzel, például Németország és Oroszország jó gazdasági kapcsolatot ápol egymással – magyarázta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a franciák is saját modell alapján építik a kapcsolataikat az oroszokkal.

– Amikor jegesedik a helyzet, akkor szükség van olyan országokra, mint Magyarország, mert mi alkalmasak vagyunk jégtörőnek. Sokat és hosszan fogunk tárgyalni az orosz elnökkel – magyarázta a miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, az orosz elnökre nagyon vigyáznak hazájában, ennek a része volt a hosszú asztal is, amelynél tárgyaltak. A tárgyalás öt órán át tartott, nehéz ennyi ideig észnél lenni – árulta el a miniszterelnök. A kormányfő tisztázta: a Szovjetunióval nagyon rossz viszonyt ápoltunk, de most az oroszokkal kiépíthetünk egy jobb együttműködést.

Szerinte a baloldali kormányok alatt mindig azért jönnek külföldiek az országba, hogy vigyenek, míg most hozni akarnak ide, tőkét, beruházásokat. Orbán Viktor elmondta azt is, hogy Magyarország szuverén ország, súlya van a nemzetközi politikában. A miniszterelnök azért dolgozik, hogy megteremtse Magyarország energiafüggetlenségét, ehhez pedig szükség van Paks 2 megépítésére és egy jelentős napelem-beruházásra, amit már előkészített a kormány.

Az amerikai gáz mindig drágább, mint az orosz – árulta el Orbán. Ősszel Szijjártó Péter már megállapodott 4,5 milliárd köbméter gáz szállításáról, ezt javasolta most a miniszterelnök még egymilliárd köbméterrel megnövelni. – A megállapodás közel van, még a külügyminiszternek kell egy-két kört futnia – fogalmazott a kormányfő. Felidézte, hogy másfél éve a szakértők nagy része még azt mondta, hogy nem érdemes megkötni egy újabb 15 éves szerződést, mert a piacon lesz elég gáz, és lehet majd olcsóbban is vásárolni.

Nyugat-Európában épp kifogy a gáz a tározókból, és nem tudnak eleget vásárolni, mert nincs hosszú távú megállapodásuk – mutatott rá a miniszterelnök. A rezsicsökkentést Magyarország az oroszokkal kötött szerződés révén tudja megvédeni – hívta fel a figyelmet.

Arra a kérdésre, hogy Magyarországon lehet-e majd Szputnyik vakcinát gyártani, Orbán Viktor elmondta: közel vagyunk hozzá, mindkét félben megvan a szándék, de ez jogilag nem egy egyszerű dolog. Ennek az előfeltétele az, hogy az év végére a debreceni oltóanyaggyárunk első telephelye működni kezdjen.

– Egy olyan gyárat építünk Debrecenben, amely képes arra, hogy a Magyarországon használt valamennyi vakcinát előállítsa, és miután legószerűen rakjuk össze, hozzá tudunk majd építeni olyan elemeket, amelyek különböző piaci igényeknek tesznek eleget – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Szavai szerint Szputnyikból és a Szputnyik Lightból a világban nagy kereslet lesz, ma is nagyobb az igény, mint amennyit az oroszok képesek előállítani. Éppen ezért ők gyártóhelyeket keresnek, vagyis ha a járványhelyzet így marad és segítség kell, akkor tudunk velük közösen Szputnyik vakcinát gyártani.

Orbán Viktor arra is kitért, hogy az EU szeretné látni azokat az európai gyártókapacitásokat, amelyek lehetővé teszik a kontinensen belüli gyártással az összes igény kielégítését. Ezért most keresik azokat a gyárakat, amelyeket be lehet vonni egy összeurópai gyártóhálózatba.

– Mi jelentkeztünk, és azt ajánlottuk, hogy Debrecent is vegyék bele ebbe a gyártóhálózatba – jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor az interjúban arról is beszélt, hogy ameddig a tagálamok eltűrik, addig terjeszti ki Brüsszel a saját hatásköreit. Szerinte sok bürokrata fejében az a kép él, hogy az EU-nak egy Német-Római Birodalomhoz hasonló államszervezetté kellene válnia. A miniszterelnök azt mondta, a magyaroknak mindig az volt az érdeke, hogy ne birodalom épüljön a kontinensen.

– Nekünk a nemzetek Európája fenntartása az érdekünk – mondta a kormányfő.

A helyzetet azzal példázta, hogy Brüsszel most zsarolja Magyarországot, visszatartják a helyreállítási pénzeket, és azt akarják elérni, hogy változtassunk meg egyes törvényeket, például a gyermekvédelmi törvényt.

Az uniós bírák előre nyilatkoznak folyamatban lévő ügyekben várható döntésekről – hívta fel a figyelmet Orbán, szerinte ha ilyen Magyarországon történne, akkor „jogállami dzsihád” várna ránk.

– Mi nem a brüsszeliek számára akarunk főnyereményt megütni, hanem a magyar embereknek akarunk kedvezni – jelentette ki a miniszterelnök.

– Kikotyognak időnként ezt-azt, és az élelmes ember fél szavakból is megérti a helyzetet, de ennek nincs nagy jelentősége – fogalmazott a lapunk által nyilvánosságra hozott anyagokkal kapcsolatosan a miniszterelnök. Ismert, az Nyílt Társadalom Alapítvány volt vezetője mellett egy honi baloldali újságíró is arról beszélt, hogy a hazánkról véleményeket közlő külföldi riporterek nem ismerik az országot, és igaztalan vádakat is felhoznak Magyarország és a kormány ellen.

Szerinte a dolgozó embereket inkább az érdekli, hogy mennyivel tudnak többet keresni, és milyen lehetőségeik vannak az életben. – Most összességében mindenki léphet egyet előre Magyarországon, ez eredmény, és közben jönnek a külföldi újságírók, akik a magyar haverjaikra hivatkozva blődségeket írnak – fejtegette a kormányfő. Mint mondta, a tárgyalóasztalnál nem ez számít, hanem hogy kiállunk-e magunkért.

– Mindenki látja, hogy épül az ország, a nemzeti vagyon nő, olyan dolgokat tudunk megtenni, amiket korábban sosem – véli Orbán Viktor. Szerinte ha az ellenzék vádjai igazak lennének, nem tudnák például visszaadni a családosok által tavaly befizetett szja-t. – Most Magyarország előre megy, de nem volt ez így a baloldali kormányok ideje alatt – idézte fel a kormányfő.

Antall Józsefet idézve a politikai kultúráról azt mondta: ha Magyarországon az egyik oldal azt mondja a másikra, hogy gazember, akkor az annyit jelent, hogy nem értek vele egyet.

Végül a járványhelyzetet értékelve a kormányfő úgy fogalmazott: úgy látom, hogy a szorongás és a nagy félelem kezd elpárologni, ugyanakkor észnél kell lenni, „nem javaslom, hogy pezsgőt bontsunk”, hiszen az omikron még jelen van.

Igaz, nem okoz annyi bajt, mint a korábbi variánsok, de nem szabad fél vállról venni, tehát a védőoltások felvétele továbbra is fontos. Mivel az oltás a kezünkben van, a vírus pedig egyre gyengébb, ezért ez a jelenlegi helyzetet elviselhetőbbé teszi az emberek számára. Ezeket a szempontokat mérlegelve tudtuk megtenni azt, hogy az oltási igazolvány határidejét május elsejéig meghosszabbítottuk – zárta szavait Orbán Viktor.

Borítókép: Miniszterelnöki interjú a Kossuth Rádióban. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda