Csökken a fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma is

A Koronavírus.gov.hu tájékoztatása szerint szerdára

újabb 3539 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, valamint elhunyt 83, többségében idős, krónikus beteg.

Ezekkel az adatokkal együtt a járvány kezdete óta az azonosított fertőzöttek száma 1 793 120-ra, az elhunytak száma pedig 44 134-re emelkedett. Ezzel együtt azonban a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 606 084 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 142 902-re csökkent. Kórházban jelenleg 3313 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 133-an vannak lélegeztetőgépen.

A kormányzati portál cikkében kiemelték, hogy

Magyarország a járvány ötödik hullámának leszálló ágában van, csökken a fertőzöttek és a kórházi betegek száma.

A kedvezőbb járványügyi adatok ellenére azonban az oltási akció továbbra is folytatódik, így márciusban is minden csütörtök és péntek délután 14 és 18 óra között, szombaton pedig 10 és 18 óra között várják az oltakozókat, emellett a háziorvosok is folytatják az immunizációt.

Az oltási program és az oltási akciók eredményeként

a beoltottak száma Magyarországon jelenleg 6 395 085 fő, közülük 6 170 630-an a második, 3 811 803-an pedig már a harmadik dózist is felvették.

Borítókép: Antigéngyorsteszt (Fotó: MTI/Kovács Tamás)