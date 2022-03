Újabb balliberális tagokkal bővült az EBESZ választási delegációja

Az EBESZ delegációjáról azonban eddig is lehetett tudni, hogy politikailag nem elfogulatlan: ahogy azt a Mandiner.hu is megírta korábban, központi vezető csapatuk 10 tagjából minimum heten dolgoztak vagy jelenleg is dolgoznak a Nyílt Társadalom Alapítványoknak – vagy olyan „civil szervezetnek”, melyet Sorosék támogatnak. Talán ennek is lehet némi köze ahhoz, hogy a szervezet elmúlt hetekben kiadott előzetes, illetve időközi jelentései elfogultak, csúsztatásoktól és tárgyi tévedésektől hemzsegnek – például azt sem sikerült eltalálniuk, ki most Magyarország köztársasági elnöke, miközben persze azt érzékeltették, hogy „általánosan romlottak a demokratikus választások feltételei Magyarországon”.

A zenekar viszont játszik tovább, a misszió a napokban új tagokkal bővült, mégpedig egészen magasrangúakkal.

Így elvileg személyesen, regisztrált megfigyelőként felügyeli a magyar választások tisztaságát az EBESZ/ODIHR igazgatója, Matteo Mecacci. „Pártokfelettiségéről” sokat elárul, hogy radikális baloldaliként 2008 és 2013 között az olasz Demokrata Párt képviselője volt a római parlamentben, aktívan kampányolt és tüntetéseket is szervezett az olasz jobboldal akkori vezetője, Silvio Berlusconi miniszterelnök ellen.

De nem csak Mecacci áll ideológiai alapokon a most hazánkba érkezettek között. Az EBESZ választási részlegének vezetője, Meaghan Fitzgerald korábban a baloldali elhajlóként ismert amerikai elnökről elnevezett Carter Center munkatársa volt, melynek partnere – nem meglepő módon – a Nyílt Társadalom Alapítványok. Fitzgerald ezen kívül dolgozott egy Democracy Reporting International (DRI) nevű liberális lobbiszervezetnél is, melynek egyik partnere, a Civitates szintén a Soros-hálózat által szponzorált.

És a sor(os)nak itt még nincs vége. A brit Katya Andrusz, az EBESZ/ODIHR szóvivője a CEU-n végzett, és korábban „szabadúszó újságíróként” tudósította a nemzetközi baloldali sajtót, így Guardian-t vagy az Economist-ot.

Az EBESZ által kiadott korábbi jelentések, valamint a stáb összetételét nézve nem állhat távol valóságtól az a megállapítás, mely szerint a szervezet itteni munkájának célja, hogy előre megfontolt szándékkal alássa a demokratikus magyar választásokba vetett bizalmat, illegitimnek állítsa be majd a szavazást – ezzel kínálva „menekülési útvonalat” a baloldalnak arra az esetre, ha elveszítenék a választásokat.