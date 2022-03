Varga Judit: A gyermekek védelme kiemelt kötelességünk

Varga Judit az ukrajnai háború kapcsán elmondta, Magyarország történelmi mértékű segélycsomagot készített elő.

Viszontagságos időket élünk, hiszen közvetlen szomszédunkban háború zajlik. A legfontosabb feladatunk ezért a segítségnyújtás. Hazánk hatalmas összefogással történelmi mértékű segélycsomagot készített elő, amelyet még a múlt heti franciaországi tanácsülésen is elismertek az uniós tagállamok képviselői – írta posztjában a miniszter.

Varga Judit ugyanakkor kitért a közelgő választásokra is.

Ugyanígy azonban mindent meg kell tennünk a gyermekvédelem terén is, hogy Brüsszel ne tudja ránk erőltetni progresszív és föderalista törekvéseit. Ahogy a rezsicsökkentésnél és a migrációnál, úgy most, április 3-án is meg fogjuk védeni szuverenitásunkat és gyermekeinket – zárta posztját az igazságügyi miniszter.

Borítókép: Varga Judit (Fotó: Facebook.com/Varga Judit)