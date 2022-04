Hol várható zápor a mai napon?

Egyre több gomolyfelhő képződik, amelyek időszakosan össze is állhatnak, és akár hosszabb időre is eltakarhatják a napot – írja a Met.hu.Elszórtan fordulhat elő záporeső, hódarazápor, a hegyekben hózápor is. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet.Az északi, északkeleti szél többfelé lesz élénk, a Nyugat-Dunántúlon és intenzív záporok környezetében erős.A hőmérséklet délután 8 és 13, késő este 1, 8 fok között várható.

A Dunántúlon és a középső országrészben erősen felhős vagy borult lesz az ég, kelet felé haladva viszont gyorsan csökken a felhőzet, a keleti határszélen már túlnyomóan derült vagy kissé felhős ég lesz a jellemző.Főként a középső megyékben fordulhat elő zápor, hódarazápor, a Dunazug-hegységben és az Északi-középhegységben hózápor.Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –3 és +5 fok között alakul.

