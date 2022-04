Kétmilliárd forint támogatást kapnak a külhoni magyar szervezetek

A magyarság megmaradását szolgáló külhoni magyar szervezeteknek kétmilliárd forint támogatást ad a magyar állam a Nemzeti újrakezdés program I. és II. kiírásában, ez 2372 programot, fejlesztést, célt érint

– erről beszélt szerdán délután sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János elmondta, hogy a külhoni szervezetek működését, fejlesztéseit és eszközbeszerzéseit támogató Nemzeti újrakezdés program I. pályázati kiírásra összesen 2473 pályázat érkezett be, amelyek közül 25 volt érvénytelen. A keretösszegre is tekintettel az érvényes pályázatok 56,6 százaléka, azaz 1385 beadvány nyert támogatást. A politikus megjegyezte, hogy a támogatási igény több mint hatszorosa volt a rendelkezésre álló keretösszegnek, ez is azt mutatja, hogy rendkívül nagy volt az érdeklődés.

A Nemzeti újrakezdés program I. teljes támogatási keretösszege 1,5 milliárd forint volt, az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 300 ezer forinttól 5 millió forintig terjedt.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár rámutatott arra is, hogy a külhoni szervezetek programjait és rendezvényeit célzó második pályázati kiírás – a Nemzeti újrakezdés program II. – teljes támogatási keretösszege 500 millió forint volt, az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás minimum 300 ezer forint, maximum egymillió forint lehetett. Erre a kiírásra 2312 pályázat érkezett be, ezek közül 56 minősült érvénytelennek. A nyertes pályázatok száma 987, ami az érvényes beadványok 42,7 százaléka.

Potápi Árpád János kiemelte: az a döntés született, hogy a háborús helyzetre tekintettel a kárpátaljai régióra rendelkezésre álló 42 millió forintos keretet humanitárius-karitatív célú támogatásokra különítik el a térségben tevékenykedő egyházi és civil szervezetek megsegítésére.

Emellett az I. kiírás pályázatainak elbírálása során is külön figyelmet fordítottak a szociális-karitatív célú pályázatok támogatására. Így a Kárpátaljának előirányzott 126 millió forintos keretösszegből 26,9 millió forintot huszonöt humanitárius és karitatív célú pályázatra ítéltek oda. Ez a pályázati támogatási összeg 21,3 százaléka, amelynek célja többek között a kárpátaljai történelmi egyházak és civil szervezetek által működtetett karitászok, ingyenkonyhák és egyéb humanitárius célú programok támogatása. A két felhívással így összesen 68,9 millió forintot fordítanak humanitárius-karitatív célokra, amellyel a Kárpátalján maradt magyarokat és a belső-ukrajnai menekülteket segítik.

A Magyar Nemzet kérdésére a nemzetpolitikáért felelős államtitkár rámutatott arra, hogy a program iránti nagy érdeklődés után év közben akár újabb pályázatot írhatnak ki a külhoni magyar szervezeteknek, akik más módon, akár egyedi döntésekkel is támogatáshoz juthatnak majd.

A politikus a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány 2011-től támogatja a külhoni magyar szervezetek működését, fejlesztését, eszközbeszerzését, illetve rendezvényeit és programjait pályázatok útján. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a korábban több program részeként nyújtott támogatásokat és pályázati kiírásokat 2021-ben Nemzeti újrakezdés program néven egyesítette, amelyben hat – oktatási, kulturális, egyházi, sport-, ifjúsági, cserkész- és közösségi, valamint diaszpóra- – alprogram szerepel.

Borítókép: Potápi Árpád János (Fotó: Teknős Miklós)