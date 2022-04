Megjelent az új köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzék

Összesen 40 kiadó 2404 különböző kiadványát, köztük számos új fejlesztésű tankönyvet rendelhetnek meg az iskolák a megjelent új köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzékről. A tankönyveket a kormány valamennyi tanulónak az 1. osztálytól a középfokú oktatás befejezéséig ingyenesen biztosítja – írta az Emberi Erőforrások Minisztériuma lapunkhoz eljuttatott közleményében.

A 2022/2023. tanévre vonatkozó tankönyvrendelés az előírásoknak megfelelően megkezdődött, az iskolák a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. felületén rögzíthetik rendelésüket a hónap végéig. A tankönyveket idén augusztus folyamán szállítják ki az iskolákba. A tankönyvjegyzéken található kötetek megfelelő választási lehetőséget biztosítanak a pedagógusoknak és az intézményeknek ahhoz, hogy saját igényeik szerint alakítsák ki az általuk használt tankönyvek körét. Ahogy a 2020/2021-es tanév óta mindig, idén is valamennyi, a nappali rendszerű alap- és középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanuló ingyenesen kapja meg a tankönyveket. Idén ősszel újabb három évfolyamot érint a 2020-ban megújult Nemzeti alaptanterv felmenő rendszerű bevezetése, ennek megfelelően elkészültek az új, illetve átdolgozott 3., 7. és 11. évfolyamos tankönyvek is. A tankönyvek teljes terjedelmükben megtekinthetők a Tankönyvkatalóguson, hasonlóan a korábbi kiadványokhoz, és szintén itt érhetők el a tankönyvekhez készített mintatanmenetek, valamint számos könyv esetében a kapcsolódó CD vagy DVD tartalma is. A tavalyi tanévhez képest 94 közismereti, 43 nemzetiségi és 32 sajátos nevelési igényű tanulóknak készült kiadvány, 42 nyelvkönyv (angol, német, spanyol, francia, japán és latin nyelveken), valamint számos további új – piaci szereplők, egyházi kiadók által fejlesztett – tankönyv is bővíti a választékot. A hazánkba menekült ukrajnai gyermekek nyelvoktatásában nagy segítséget fog jelenteni a tankönyvjegyzékre került kétféle ukrán–magyar nyelvkönyv. Az új tankönyvjegyzék elérhető a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft., illetve az Oktatási Hivatal honlapján.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Czeglédi Zsolt)