Nincs kifogás, megalakulhat az új Országgyűlés

A képviselők több mint felének szavazatával Orbán Viktort az új parlament megalakulását követően ötödszörre is miniszterelnöknek választhatják. A Fidesz–KDNP történelmi választási sikere után a kormánypártok kétharmadot is meghaladó erővel, 135 képviselővel lesznek jelen az Országgyűlésben. A baloldali koalíciót alkotó pártoknak – DK, Jobbik, Momentum, MSZP, Párbeszéd és LMP – összesen 57 mandátuma lesz. A Mi Hazánk hat fővel képviselteti magát az újonnan megalakuló Országgyűlésben. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a 2022-2026-os ciklusban is egy fővel lesz jelen a Tisztelt Házban.