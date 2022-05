A magyar jobboldal a konzervatív lázadás motorja

Nyilvánvaló, hogy a bárányok és a farkasok nem értenek egyet a szabadság fogalmának meghatározásában

– ezzel az idézettel nyitotta meg a IV. Transzatlanti Csúcstalálkozó második napját az Alapjogokért Központ elnöke.

Szánthó Miklós szerint

a liberálisok megpróbálják kisajátítani a szabadság fogalmát,

valamint úgy gondolják, hogy miképpen az egész társadalmat és a nemi identitásokat, a szabadságot is az emberek kreálták, így az egyén kényelmének megfelelően folyamatosan átalakíthatják vagy megváltoztathatják azt. Sőt a posztmodern irányzatok odáig mennek, hogy a szabadság fogalma alatt azt értik, amit az adott egyén az adott pillanatban éppen kényelmesnek érez vágyai kiteljesítéséhez.

–Ne legyen kétségeink, ők tapsolnának a farkas szabadságának, ha felfalná a bárányt, feltéve persze, ha egy haladár szocialista farkasról és egy konzervatív bárányról lenne szó – fogalmazott az Alapjogokért Központ elnöke.

A szabadság fogalmának kisajátításán túl – folytatta –

a konzervatívok ellenfelei új jogokat kreálnak maguknak, az olyan első generációs emberi jogokat pedig, mint a szólásszabadság, porig zúzzák. Mindez azért történik, mivel a liberálisok az egyént tekintik a társadalom alapjának, az individuális jogok pedig csak eszközök a vágyak korlátlan kiteljesítéséhez.

Hozzáállásukkal leértékelik a természetes alapjogokat, amelyeket a konzervatívok nagy becsben tartanak – mutatott rá. Ennek kapcsán Szánthó Miklós arra is kitért, hogy sajnálatos módon manapság egy másik természetes jog is a támadások kereszttüzébe került. Ez pedig nem más, mint a szülők azon joga, hogy gyermekeik számára olyan szexuális nevelést adjanak, ahogy azt a leghelyesebbnek látják.

Ezzel viszont a liberálisok túllőttek a célon, átlépték azt a vörös vonalat, amelyet nem lett volna szabad átlépni

– húzta alá. Mint mondta, azok, akik ma liberálisoknak, progresszíveknek, szociáldemokratáknak vagy demokratikus szocialistáknak hívják magukat, Marx újkori követői, aki pontosan tudta, hogy nem lehet lerombolni a szabad társadalmat a család szétzúzása nélkül. Szánthó Miklós ugyanakkor kijelentette: Magyarország ma példát mutat, a magyar jobboldal a világszerte éledező konzervatív lázadás motorja. Éppen ezért nem fogjuk hagyni, hogy ez bekövetkezzen.

Magyarországon ugyanis szabadság van, keresztény szabadság, jó szabadság.

Ám ha nem parancsolunk megálljt a baloldalnak– figyelmeztetett –, velünk is az történhet, mint oly sok más országgal tőlünk Nyugatra: megkísérelhetnek elszakítani bennünket Istentől, megfosztani a hazánktól, és megfertőzik gyermekeink agyát is. – Ahhoz pedig, hogy megállítsuk ezt a globális gépezetet, össze kell fogunk. Együtt ugyanis erő vagyunk, szerteszét viszont a marxista farkasok vacsorái leszünk – zárta szavait.

Az Alapjogokért Központ elnökének beszédéhez kapcsolódva a konferencia felszólalói is felhívták a figyelmet, miszerint napjainkban a civilizáció három fő pillére, a család, a szabadság és az élet is támadás alatt áll. Mint fogalmaztak, kísérlet születik arra, hogy mindannyiunkat az őrület univerzumába vigyenek el.

XVI. Benedek pápa is megerősítette, hogy a legnagyobb veszély napjainkban az univerzális, diktatórikus rendszer, amelyet a kereszténységgel szemben próbálnak ránk kényszeríteni

– fogalmazott az egyik előadó. Kiemelték azt is, hogy a globális agenda nem egy összeesküvés elmélet, hanem egy valóságos dolog, amelynek képviselői gyakorlatilag bármibe, sőt több nemzetközi határozatba és nyilatkozatba is megpróbálják belecsempészni a szexuális és reprodukciós jogok kérdéskörét, valamint az abortusz népszerűsítésére törekszenek.

Az előadók végül olyan magánvállalatok működésére hívták fel a figyelmet, mint a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítvány, amely olyan nemzetközi szervezetek fölött gyakorol hatalmat, mint az UNICEF, az Egészségügyi Világszervezet (WHO), vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ). Ezen felül a bíróságokat is a markukban tartják, illetve próbálják elintézni, hogy velük azonos nézeteket valló emberek kerüljenek a törvényhozásba, illetve azt is el akarják dönteni, hogy egy adott országban milyen törvényeket alkossanak.