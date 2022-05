Álmukban ölte meg lányait az aszódi apa

Napok óta holtan feküdtek apjuk aszódi lakásában a tinédzser lányok, akiknek a testét csütörtökön éjfél előtt nem sokkal találták meg az ajtót betörő rendőrök. A szomszédok értesítették a hatóságot, miután a lakásból bűz áradt ki.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság azonnal emberölés miatt kezdett nyomozást. A 14 éves Tímeát és a 16 éves Júliát lekaszabolta a tettes. A nyomozók ma kora délutánra gyakorlatilag minden kérdésre választ tudtak adni. A gyerekek május 20-án érkeztek az apjukhoz egy Heves megyei településről. Az apa még aznap éjjel álmukban megölte őket, majd a holttestekre rázárta a lakás ajtaját. Ezután a 46 éves apa Heves megyében egy vonat elé lépett. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, ahol jelenleg is kómában tartják. Az intenzív előtt azonban mától rendőr őrködik. Nem lehet tudni, hogy mikor fogják tudni a férfit kihallgatni a gyilkosságról.

A Borsonline idézi az összetört édesanyát. A tanárnőként dolgozó gyászoló édesanya érzelmes bejegyzéssel törte meg a csendet.

Köszönöm szépen mindenkinek, aki jó szívvel volt a két gyermekem felé. Köszönöm szépen, hogy együtt éreztek most velem. Tegnap sokat imádkoztam. Három gyertyát gyújtottam– írta.

Egyet Júlia lányáért, egyet Tímea lányáért, egyet pedig férjéért, Tamásért, akinek a tettét soha nem fogja megérteni.

Megbocsátottam mindent neki. Mert nem lehet az életet haraggal és lelki terhekkel élni. Hiszem, hogy a lányaim a tengernyi szenvedésük után ott vannak az Úr Jézus színe előtt. Eddig is drága volt számomra az élet, most is. Minden napom ajándék és tengernyi öröm. Nem a halál a fájdalom, hanem a buta önző szeretetlen önpusztító élet– tette hozzá.

Kiterjesztett öngyilkosság

A szakirodalom kiterjesztett öngyilkosságként ismeri, amikor valaki megöli a családtagjait, majd magát, hogy ezzel az elhidegült, elvált házastársának fájdalmat okozzon. A Házipatika című szakportál évi 3-5 kiterjesztett öngyilkosságról tud.

„Azzal kapcsolatban, hogy milyen történések vezethetnek gyilkossághoz-öngyilkossághoz, a kriminálpszichológia is csak találgat. Az ilyen és ehhez hasonló esetet a szakirodalom kiterjesztett öngyilkosságként jegyzi, amely az öngyilkosságnak egy speciális és nagyon ritka esete. Azt jelenti, hogy az öngyilkosságot elkövetni szándékozó egyén hozzá közel álló személyt vagy személyeket is bevon a cselekménybe, többnyire azok tudta és beleegyezése nélkül. Ezt többnyire nők követik el, és a saját gyermeküket »viszik magukkal a halálba«. Ez nem azonos a kettős vagy többes öngyilkossággal, amikor minden résztvevő beleegyezik a cselekménybe.” – írja a Házipatika.

Győr és Dunakeszi

A Mérce két korábbi tragédiát idézett fel. A 2019 decemberében történt győri gyerekgyilkosság az egész országot megrázta, mikor egy győri férfi megfojtotta 13 éves nevelt lányát és 10 éves fiát, majd felakasztotta magát. A gyerekek láthatáson voltak apjuknál, nem sokkal azután, hogy az feltételes szabadlábra került börtönbüntetéséből. A férfit emberölés kísérlete és kiskorú veszélyeztetése miatt ítélték el, miután 2016 májusában feleségét többször fejen ütötte kalapáccsal, majd egy szikével megvágta a nő arcát, nyakát és mellkasát, amit végignéztek az akkor 3, 7 és 10 éves gyerekeik.

2021 szeptemberében Dunakeszin egy 54 éves férfi vadászpuskával kivégezte anyósát, volt párját és saját gyermekét, majd önmagával is végzett. A családját kivégző férfinél a gyilkosságot megelőzően szintén láthatáson volt gyermeke.

Borítókép: Helyszínelő Aszódon és a két áldozat portréja (Borsonline-montázs)