Jobbik-botrány: Jakab Péterék a védhetetlent védik

Azt, hogy mi történhet a Jobbikkal az önkormányzati és az európai parlamenti választáson ilyen múlttal a háta mögött, így elemezte a szakértő:

A fő kérdés az [...], hogy biztos meg meri-e kockáztatni akármelyik ellenzéki párt, hogy külön indul el. Ha így lesz, az biztos, hogy a Jobbik számára nagyon komoly kihívás lesz, hogy meg tudják-e ugrani azt a típusú támogatottságot, amelyet korábban produkálni tudtak, avagy nem.

Ha az embernek most kellene a kutatásokból és a választás utáni eredményekből kiindulnia, akkor nem. Valószínűleg a Jobbiknak ez majdhogynem a véget jelenthetné. A Jobbikból most már két kivált politikai közösség is létezik, a Huxit Párt és a Mi Hazánk Mozgalom, amely utóbbiban lényegében a rengeteg volt jobbikos politikussal valós alternatívát tudnak képezni radikális ellenzékként.

Ebből a szempontból a Jobbiknak lényegében egy csapdahelyzet lehet az, ami majd a 2024-es EP-választáson történni fog.

A Mi Hazánk új pártként bejutott az Országgyűlésbe. A Jobbik szavazóinak egy része inkább rájuk szavazott. Fotó: Facebook

Palóc André a felvetésre, miszerint számíthatunk-e arra, hogy egy-két éven belül a Mi Hazánk Mozgalom lesz az új Jobbik, elárulta, könnyen elképzelhető, hogy a Mi Hazánk népszerűségi értelemben is hasonló utat jár majd be, vagyis időről időre, választásról választásra, ahogyan a Jobbik tudta régebben növelni a szavazótáborát. Ez mondjuk kéz a kézben járna azzal, hogy a mostani Jobbik egyre inkább elveszítené a választóit;

a valóban ellenzéki érzelmű, de a gyurcsányi politikát elutasító választók számára viszont a Mi Hazánk lehet a járható út.

– zárta gondolatait a Századvég Alapítvány vezető elemzője.

