Vissza akar térni, puccsra készül Jakab Péter

A Metropol jobbikos forrásai dokumentumokkal, belső levelezéssel alátámasztva a következő menetrendet vázolták.

A puccs döntő mozzanata, hogy a július 2-i elnökjelölő kongresszusra bejelentkezett a jobbikos szexbotrány főszereplője és gyanúsítottja, Földi István. Az ő szerepe politikai szempontból kulcsfontosságú. Ugyanis az általa alapított több tucat, sebtében összehozott, sokak szerint kamu alapszervezet döntő szerepet játszott Jakab Péter legutóbbi, több mint hetvenszázalékos fölénnyel történt elnökké választásában. Ugyanakkor annyi erejük még nem volt, hogy egy Jakabot kiszolgáló, őt vakon követő elnökséget is megszavaztassanak. Ezért most biztosra akarnak menni – írja a Metropol.

Jakab Földi mellett máris szövetkezett a maradék Jobbik másik „bölényével”, Bíró Lászlóval.

Bíró, mint sokan emlékezhetnek rá, egy vele szemben megindult büntetőeljárás miatt került az érdeklődés középpontjába, amikor nemcsak a NAV vizsgálódott vele kapcsolatban, de még Hadházy Ákos is feljelentette. Aztán a durva antiszemita mocskolódásai miatt az egyesült baloldal már nem merte indítani a választásokon.

Bíró László látszólag visszavonult, de közben a maradék Jobbik-szervezetek borsodi vezéreként továbbra is az egyik legfontosabb tényező a pártban. A Jakab-puccs előkészítői most úgy számolnak, hogy a Földi László féle kamu alapszervezetek és a Bíró László-féle borsodiak révén kisöpörhetik Potocskánét és a hozzá csatlakozott lázadókat. Molnár Enikőt, aki szinte egy percre nem mozdul el Jakab mellől – sokan látták őket már kézen fogva sétálgatni –, személyes bosszú is vezeti Potocskáné ellen. Benne látja a kialakult helyzet, a Jakab elleni lázadás legfőbb okát.

A puccs részletes terveiből megérthetjük azt is, hogy miért jelentkezett be a Jobbik elnöki posztjára sokakat meglepve Gyöngyösi Márton. A Metropol informátorai állítják, hogy mindez csupán a Jakab-ellenes tábor megosztására szolgál.

Amúgy is erőtlennek, politikailag kevésbé karakteresnek tűnik a lázadók jelöltje, Ander Balázs. Gyöngyösi váratlan bejelentkezése egyetlen célt, az ellentábor megosztását szolgálja. Így még simábban szerezheti meg a pártelnöki posztot Földi István, aki mögé bújva, eleinte persze informálisan, Jakab és Molnár Enikő már másnap visszatérhet a hatalomba – olvasható a Metropol írásában.