Itt vannak a jobbik beszámolói: Totális kiköltekezés és politikai kudarc

Na de nézzük tovább az alapítványt:

Stabil bevételek és visszavágott bérköltségek mellett is csúnya bukás.

A központi költségvetési támogatásokból (tehát magyar adófizetői pénzekből) kapott összeg maradt 700 millió forint fölött 2021-ben is, és 2020-hoz képest példásan visszavágták a személyi jellegű kiadásokat: 47 millió forint helyett már csak 33 milliót költöttek ezen a soron.

Megnyugodhat mindenki: a kuratórium elnöke Tömör-Tones Zsolt juttatásán nem csökkentettek, ő 2021-ben is 5,4 millió forintba került – sőt, még kicsit emeltek is ezen a ráfordításon.

Rajta kívül egyébként Dudás Róbert, Tokody Marcell Gergely és a sokat emlegetett Molnár Enikő voltak kuratóriumi tagok.

Mielőtt azt hinnénk, hogy így az eredmény máris pofásabb, sajnos azzal kell szembesülnünk, hogy minden másra viszont jóval többet költöttek: 70 millióval emelkedtek az anyagjellegű ráfordítások (tehát az egyéb költségek) 2020-hoz képest,

így 2021-et a pártalapítvány képes volt egy 67 milliós veszteséggel zárni.

A mérleget böngészve se lepődünk meg ezek után: a pénzeszközök állománya 50 millióval, a saját tőke pedig a fent említett 67 millió forinttal csökkent – bár még mindig a pozitív tartományban maradt.

A kicsit száraz számok után röhögjünk egy kicsit, nézzük a közhasznú tevékenységek bemutatását! – írja a Kontra.

„A 2021-es esztendőben, folytatva a korábbi években megfogalmazott célokat, egyre nagyobb hangsúlyt helyezett az Alapítvány a néppárti politizálás iránt elkötelezett sajtó támogatására.”

Az antidemokratikus aránytalanságot a médiában ezáltal megszüntetni szerény eszközeivel nem volt képes, de kis mértékben orvosolni azt kötelessége volt.

Pofád leszakad – ám egyben kellemetlen is olvasni ezt a semmitmondó rizsát. Megint csak az olyan egyetemi történetek jutnak eszembe, amikor arra büszke valaki, hogy másnaposan ment be szóbelizni, na ez pont olyan. Ja, igen: a központozáson is javítottam kicsit, voltak benne bőven slendriánságok.

A kiadások részletezésénél kiderül, hogy

513 millió forintot különféle kiadványok és a sajtó támogatására fordítottak, továbbá 4,4 millió forintot ösztöndíjra szántak 2021-ben. Vajon kiére?

Mindegy is, elég elhanyagolható összegnek tűnik a teljes költségvetéshez képest, bár pár éve még ők kevesellték a hallgatók ösztöndíját. Elképesztő nagyvonalúság. Mindegy. Kellett nagyon a pénz az antidemokratikus sajtó aránytalanságának ellensúlyozására!

Segítséget nyújtottak továbbá kórházak számára orvosi, valamint járványvédelmi eszközök beszerzéséhez. Sajnos itt nem látunk összeget, pedig érdekes lehetett volna.

A politikai kultúra trendjeinek vizsgálatára, felmérésekre is költöttek – sajnos itt se tudunk meg pontosabbat. Pedig biztos tök jól kimérte nekik valaki, hogy a parizer-krumplis performansz győztes stratégia lesz 2021-ben is!

Vessünk egy pillantást a párt beszámolójára is!

El vagyunk kényeztetve: a 2021-es év pénzügyi jelentésén túl a 2022-es választásról is megkapjuk, amire kíváncsiak vagyunk. Mármint kapunk sok érdekes információt, fogalmazzunk inkább így – olvasható a Kontra írásában.

Már rögtön a bevételeknél kitűnik, hogy

tagdíjakból alig 30 millió, állami támogatásból (a ti adótokból, ugye) viszont 630 millió forint folyt be. Kőkemény diktatúra van, ebből is látszik.

Érdekesség az 500 ezer fölötti adományok, egyéb hozzájárulások nevesítése: Ander Balázs, Dr. Gyüre Csaba, Magyar Zoltán és Nunkovics Tibor nevét láthatjuk itt, Gyüre ráadásul 1,6 milliót adott a pártnak. Érdekes, ez vajon mi lehet? Önkéntes felajánlás, esetleg bünti? A második oldalon mindjárt kiderül...

A párt 2021-ben mindenesetre 216 milliós pluszban zárt a pénzmozgásokat tekintve: hát bizony kellett a pénz az országgyűlési választásokra... és költöttek is szépen:

A 2022-es választás beszámolója

Ha lenne „Gecironda beszámolók” című facebookos oldal, akkor ez aranyeséllyel szállna ringbe, de ne hagyjuk magunkat eltéríteni: nézzük itt is a számokat, mert tényleg érdekel!

281 millió forint volt az összes rendelkezésre álló forrás és költés.

Ebből 203 millió állami költségvetési támogatás (a ti adótok: stadionok helyett ugye ment a Jobbikra), a képviselőjelöltek pedig összesen 34 millió forintról mondtak le a párt javára.

Maximális tisztelet ezért, ez a 29 képviselőjelölttel számolva fejenként átlagosan közel 1,2 milió forint. Nem semmi, biztos örömmel tették: jó helyre került a pénz!

A párt kapott ráadásul

96 EZER forintot is egyéb adományok címén.

Ezen mondjuk megint felröhögtem, nem tűnik túl elhivatottnak a szavazóbázis! Lehet, hogy a fent említett, nem túl bőkezűen támogatott ösztöndíjasok utalták vissza? Volt továbbá 77,7 milliónyi egyéb saját forrás is, többet erről se tudunk meg itt sajnos.

Lényeg, hogy az összes rendelkezésre álló forrást, mind a 281 millió forintot az utolsó fillérig elköltötték – ebben tényleg nem volt hiba.

Az eredményességet tekintve hát azt már talán sose tudjuk meg, hogy listán hány százalékot szereztek volna – de hogy az összes egyéni választókerületüket képesek voltak elbukni, az sokatmondó. Kaján vigyorral várjuk a rohamosan közelgő EP- és önkormányzati választásokat...

Már ha a Jobbik egyáltalán megéri 2024-et.