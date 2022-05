Jobbik-botrány: megszólalt a sértett

– Ott pár percnek tűnt, nekem az nagyon sok időnek tűnt ott bent vele. De hát nem tudom ezt elmondani az érzést – közölte a TV2 Tények című műsorában V. Anita, Szilágyi György jobbikos képviselő élettársa, aki először szólalt meg azóta, hogy a gyanú szerint egy Jobbik-pártrendezvényen meg akarták erőszakolni. Mint a riportból kiderült, még a történtek után hónapokkal is a könnyeivel küszködik a sértett, aki választókerületi szervezőként dolgozott a pártban, és Gyüre Csaba országgyűlési képviselő asszisztense volt.

V. Anita kiemelte: meg sem fordult a fejében, hogy Földi elkezd vele erőszakoskodni, ám a nő állítása szerint a politikus bezárta egy szobába, levetkőzött, és közösülni akart vele.

Lelkileg nagyon-nagyon megviselt. Nem is tudom, milyen szót mondjak rá. Senkinek nem kívánom azt az érzést

– mondta a nő.

Kezdetben Gyüre Csaba próbálta leállítani Földi Istvánt, beszélt vele, hogy hagyja ezt abba, de ő csak annyit válaszolt neki, hogy foglalkozzon a saját dolgával. Azonban miután Gyüre meghallotta V. Anita segélykiáltásait, kiszabadította a zaklatott nőt.

– Ott kellett maradnom, mivel Jakab Péter a pártvezető, és ameddig ő ott van, addig nem lehet eljönni. Nem illendő eljönni onnan

– részletezte a fiatal nő, hogy az est miért nem jöhetett el azonnal a rendezvényről. Ezután V. Anitát már másnap megfenyegettek, ha beszélni mer, tönkreteszik. Többek között ezért sem fordult azonnal a rendőrséghez, számára pedig az is elég lett volna, ha a párton belül következménye lesz az ügynek.

A fiatal nő elmondta, hogy nemcsak saját pártjában, de a baloldali összefogásban is csalódott, mivel nemhogy nem álltak ki mellette, még támadásokat is kapott, ám nagyon hálás, hogy legalább a kormánypártok női képviselői kiálltak mellette. Az üggyel kapcsolatban a csatorna kereste Földi Istvánt is, aki tagadta a nő vádjait.

V. Anita a riport során kitért Jakab Péterre is, akiről azt mondta: egy hazug, egy gusztustalan, egy gátlástalan ember.

Sajtóhírek szerint a párt elnöke megpróbálta eltussolni az esetet, Apáti István, a Mi Hazánk alelnöke pedig korábban azt nyilatkozta, hogy az ügyben Földi mellett Jakab Pétert is felelősség terheli.

Eközben a Blikk arról írt, hogy továbbra sem hallgatott ki senkit gyanúsítottként az ügyben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, ahol személyi szabadság megsértésének gyanújával nyomoznak. Ahogy arra a lap kitért, ez a bűncselekmény alapesetben három év börtönnel is sújtható.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Földi Imre)