Fülöp Attila: Gyermekeink megszületése sorskérdés

A gyermekek megszületése egyrészről a család továbbélése, nevének fennmaradása szempontjából sorskérdés, másrészről a nemzet fennmaradása és megmaradása szempontjából is

– hangsúlyozta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára szombaton a Győr-Moson-Sopron megyei Bősárkányban, ahol átadták a település bölcsődéjét.

Fülöp Attila tájékoztatása szerint az elmúlt években és ezekben a hónapokban is több mint 230 milliárd forintból mintegy 22 ezer új bölcsődei férőhely létrehozásáról döntött a kormány. Mint fogalmazott,

2010 óta a családpolitika a kormány számára nem egy a számos kérdés közül, hanem az egyik legfontosabb.

A családpolitikán belül pedig az egyik fontos elem az, hogy ha a kisgyermeket nevelő szülők dolgozni szeretnének, akkor a gyermekek napközbeni felügyelete ne legyen ennek akadálya akkor sem, ha a családban ezt nem tudják megoldani.

Az államtitkár kitért arra is, hogy minden intézmény, ami az elmúlt évtizedben vidéken épült, azt szolgálja, hogy a településnek legyen megtartóereje, az emberek ne költözzenek el azért, mert hiányzik valamilyen fontos szolgáltatás vagy infrastruktúra.

Fülöp Attila beszédét követően Bősárkány fideszes polgármestere arról beszélt, hogy

az elmúlt években mintegy 350 sikeres pályázatnak köszönhetően több mint négymilliárd forint állami és uniós támogatás gazdagította a falut, ahol a lakosságszám folyamatosan emelkedik.

Szalay Imre elmondta azt is, hogy a helyi Tündérfátyol Óvodához tartozó, két csoportban 16 gyermek ellátását biztosító minibölcsőde építését tavaly tavasszal kezdték el. A polgármester beszélt arról is, hogy az elmúlt időszakban megújították az egészségházat, napelemes rendszert telepítettek az óvoda épületére és utcák újultak meg. Az óvoda bővítése folyamatban van az ötödik csoportszobával, tornateremmel és egy új vizesblokk kialakításával, ezenkívül a közeljövőben befejeződik a könyvár felújítása is – ismertette.

Borítókép: Fülöp Attila a Győr-Moson-Sopron megyei Bősárkányban (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)