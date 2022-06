Hajdúdorogon csak 2019-ben jött el a rendszerváltás

Amikor az őszödi beszéd kiszivárgása után, a 2006-os őszi önkormányzati választáson országszerte tarolt a Fidesz–KDNP, Hajdúdorogon akkor került MSZP-s polgármester a település élére. S miközben a nemzeti oldal 2010-ben, 2014-ben és 2018-ban is kétharmados győzelmet ért el az országgyűlési voksoláson, a hajdúsági városban, az ország görögkatolikus történelmi központjában csak 2019-ben jött el a váltás ideje, addig helyben a szocialista Csige Tamást kétszer is újraválasztották.

Két és fél éve azonban egy akkor harmincesztendős gazdasági agrármérnöknek, a Fidesz–KDNP színei­ben induló, a politikában addig szerepet nem vállaló tősgyökeres hajdúdorogi Horváth Zoltánnak sikerült leváltania a regnáló MSZP-s polgármestert. Ezzel együtt a 2019-es választáson győztes fideszes jelölt nem volt ismeretlen a helyi közéletben, hiszen egyházi vonalon sokat tett a görögkatolikus közösségért.

Az egyik hagyományőrző csoportnak, a Krisztus-katonáknak volt a vezetője egy évtizedig. Ennek a közösségnek a legfőbb feladata a húsvéti ünnephez kapcsolódó görögkatolikus hajdú hagyomány ápolása, a sírőrzés. Még 2016-ban Horváth Zoltán kezdeményezésére a hagyomány felkerült a szellemi kulturális örökségek nemzeti jegyzékére, ami különösen rangos elismerésnek számít.

Több ügyben is eljárás folyik

Két és fél éve egy tizenhárom éve fennálló baloldali rendszert sikerült megdöntenünk a helyi Fidesz-csoporttal karöltve. Minderre azért is nyílt lehetőségünk, mert az emberek megelégelték azt a semmittevést, ami 2019 előtt jellemezte a várost. Ha három éve végignéztünk Hajdúdorogon, akkor láthattuk, hogy a korábbi három ciklus nem múlt el nyomtalanul, csak sajnos nem pozitív értelemben. Amikor átvettük a várost, Hajdúdorogon sok száz millió forintnyi fejlesztés ­hiányzott, és a hátrányt egy ciklus alatt képtelenség ledolgozni– emlékezett vissza polgármestersége kezdeteire a Fidesz–KDNP-s politikus.

Horváth Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy a város átvételekor bármilyen területhez nyúltak, mindenhol tarthatatlan állapotokkal szembesültek, rendszerszinten kellett változásokat tenni.

– A felmerült ügyekben több rendőrségi feljelentést is született, mert olyan visszásságokat tapasztaltunk, amelyek mellett nem lehetett szó nélkül elmenni. Ezeket meg kell vizsgálni, és akik esetleg törvénysértéseket követtek el, azokat felelősségre kell vonni. Az ügyekről annyit, hogy például a közfoglalkoztatási programban tízmillió forintot meghaladó anyag- és készlethiányt észleltünk, körülbelül tízkamionnyi cement csak a könyvekben létezett, de más szabálytalanságokat is találtunk. A nyomozás jelenleg minden esetben ismeretlen tettes ellen folyik – fogalmazott Hajdúdorog első embere.

Fejlesztések sora

Horváth Zoltán elmondta azt is, hogy 2019 őszén egy sor olyan pályázati programja volt a városnak, amelyekben a támogatást elnyerték, de a fejlesztések évek óta egy helyben álltak. Szavai szerint a polgármester ült a kincses ládán, de a beruházások nem haladtak.

Első dolgunk az volt, hogy ezeket a főként uniós programokat elindítsuk, és minél hamarabb be is fejezzük. Nagyon sokat dolgoztunk ezeken a fejlesztéseken, és a nehézségeinket csak tetézte, hogy 2020 márciusában kitört a koronavírus-járvány, de mindezek ellenére leküzdöttük az akadályokat – fejtette ki Hajdúdorog polgármestere. Ami a 2019-ben átvett fejlesztéseket illeti, az elnyert pénzekből 3,7 kilométeren külterületi dűlőutat újítottak fel, ami helyben nagyon fontos, mert a mezőgazdaság a térségben húzóágazat. Emellett bővítették és energetikailag korszerűsítették az orvosi rendelőt, a helytörténeti gyűjteménynek otthont adó épületet is felújítottuk, továbbá bővítették a belterületi kerékpárút-hálózatot. A ­városrehabilitációs fejlesztés pedig még zajlik.

– A beruházá­saink érdekessége, hogy a fővárossal ellentétben, ahol 2019 ősze után egyre drágultak a fejlesztések, nálunk sikerült pénzt megtakarítunk a pályázatoknál. Több esetben újra lefolytattuk a közbeszerzést, és ezzel sikerült húszmillió forint közpénzt megspórolni. Ez sok mindent elárul az előző, balliberális vezetésről és persze a mostani keresztény, jobboldali erők gazdálkodásáról, hozzáállásáról is – emelte ki Horváth Zoltán.

A polgármester kérdésre elmondta: még arra is maradt energiájuk, hogy az előző uniós költségvetési ciklus forrásaiból támogatásokat hívjanak le. Csaknem ötszázmillió forintot nyertek városrehabilitációra, ebből bérlakásokat építenek, illetve belterületi utakat újítanak fel.

Emellett kétszázmillió forintot szereztek bel- és külterületi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésre és kiépítésre. Ezeknél az uniós fejlesztéseknél jelenleg a tervezés zajlik. Nyertek továbbá vidékfejlesztési pályázaton is százmillió forintot a piac-csarnok modernizációjára, háromszázmillió forintot pedig további dűlőutak felújítására, és megszépül a tájház is.

Tervek egy évtizedre

Hajdúdorogon közben a távolabbi jövőt is megtervezték, Horváth Zoltán hosszú távon gondolkodik. Megpróbálja a várost talpra állítani, és XXI. századi, élhető településsé alakítani a helyiekkel együtt, a meglevő értékre támaszkodna. Ennek érdekében egy tízéves fejlesztési programot alkottak, amelyet a testület egyhangúan fogadott el 2022 májusában. A program megalkotásához előzőleg megkérdezték a lakosságot, a gazdaság szereplőit, a civil szervezeteket és az intézményeket is.

Az anyag számos fejlesztési területet érint, amelyek egy átfogó koncepció részét képezik. A fejlesztési tervek szerint a városháza új épületbe költözik, a helyén pedig látogatóközpont lesz. A polgármesteri hivatalnak jelenleg otthont adó ingatlan Hajdú-Bihar megye egyik legrégebbi középülete, amely a székesegyház szomszédságában található. A két épület között pedig egy XVI. századi erődfal húzódik, amely régészeti szempontból értékesebb, mint a székesegyház – jegyezte meg Horváth Zoltán.

A fejlesztési tervben helyet kapott a strandfürdő felújítása, illetve a létesítmény mellett kialakítanának egy modern kempinget és egy új sportpályát is. A régi helyén pedig ipari övezetet jelölnének ki. A fejlesztés fenntarthatóságát az biztosíthatja, hogy Hajdúnánáson épül a Moto GP-pálya, és a remények szerint ez jótékony hatással lesz Hajdúdorog turizmusára is. Tervezik továbbá egy művelődési ház kialakítását is, csak még az nem dőlt el, hogy a régi mozit újítják fel és alakítják át, vagy új helyen fejlesztenek.