Az elmúlt évek „színes forradalmai” mögött egy jól kimunkált módszer áll

A tüntetések környékén hamar megjelentek a Nyílt Társadalom Alapítvány által kitartott szervezetek is. Így az „A Hang”, amelyik lebonyolította 2019-ben a főpolgármesteri előválasztást. Elöljáróban érdekes adalék, hogy az internetes oldalukon fellelhető adatkezelési tájékoztató szerint külföldre is továbbítanak adatokat, a fenntartó cég a Magyarhang Nonprofit Kft. A tájékoztató alapján a megadott személyes adatokat hat évig tárolják, ami azért problematikus szerintünk, mert egy-egy ilyen petíciós aláírásgyűjtés és kampány jellemzően sokkal rövidebb ideig tart, a célnak megfelelne akár egy pár hónapos időtartam is, így érthetetlen a hosszú tárolási határidő. Hacsak nem merül fel, hogy az e-mail cím és az irányítószám megadásával politikai kampányok számára is hasznos adatokat szerezhetnek… Az üzemeléshez a ChangeSprout Inc., az Amazon Web Services és a SendGrid Inc. szolgáltatásait veszik igénybe, így az adatok feltehetően az USA-ba és Luxemburgba kerülhetnek továbbításra.

Fotó: Képernyőképp (aHang)

„Délelőtt 11 óra óta tart a hídfoglalás! A tömeg nem adja fel, a Margit hidat és az Erzsébet hidat is tartja. Most várjuk a szavazás eredményét, közben Szegeden is demonstráció is szerveződik” – hangsúlyozza az „A Hang”. Az európai parlamenti választások idején igencsak aktívan mozgósító portál a kilakoltatásokról is többször posztolt Facebook-oldalán, főleg a vonatkozó adatgyűjtő petíciójukról.

Fotó: Képernyőkép (aHang)

Érdekes és egyben veszélyes kísérletnek lehettünk tanúi akkor, amikor Donáth Anna és a Momentum megpróbált adaptálni Magyarországra egy olyan mozgalmat, amely nyugaton súlyos erőszakkal járó faji konfliktusokkal járt együtt. A tavalyi év folyamán, éppen, amikor véres utcai zavargások zajlottak Amerika nagyvárosainak utcáin, Donáth Anna megpróbálta a BLM, azaz a Black Lives Matter szlogen mintájára bevezetni A roma élet is számít szlogent Magyarországon. Belegondolni is rossz, hogy mi lenne, ha Magyarországon sikerült volna feszültséget kelteni a romák és a magyarok között, ami adott esetben erőszakos összetűzésekhez vezetett volna.