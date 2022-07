Kata-tüntetés: A reggeli csúcsforgalmat is megbénítaná a baloldal

Az anarchista szónoklatoknak is bőven teret adó tüntetéseken a rendbontások is jócskán történtek. Az elmúlt napokban a rendőrök szabálysértési feljelentést tettek három ember ellen, akik kerékpárral, illetve gyalogosan akadályozták a forgalmat a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út kereszteződésében. De történt ennél súlyosabb eset is, az Erzsébet híd budai lehajtójánál egy férfi lánccal ütött fejbe egy rendőrt. Csütörtök este pedig azért igazoltattak néhány személyt, mert összegraffitizték az úttestet.

A demonstrációkat a baloldali pártok bábáskodásával szervezték: csütörtökön a Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) hirdetett az Erzsébet hídra „hídfoglaló túlórázást”. Végül Márki-Zay Péter, a baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje állt a demonstráció élére, s egyebek mellett a Fidesz szavazókat is gyalázta, idiótának nevezve őket. A korábbi két napon, kedden és szerdán a Momentum vitte utcára az embereket.

Kovács Gergely, az MKKP elnöke bejelentette, hogy hosszútávú „piknikezésben” gondolkodnak. „Mostantól minden este miénk a híd” – hangoztatta a kutyapárt elnöke, aki ellen szerdán indított eljárást a rendőrség, miután kábítószergyanús anyagot találtak nála, és saját bevallása szerint fogyasztott is belőle. Márki-Zay pedig a szombatra tervezett újabb tüntetését is népszerűsítette csütörtökön.

A kata módosítása ellen most hevesen tiltakozó baloldal politikusai közül egyébként senki nem szavazta meg 2012-ben az akkor új adózási formát a parlamentben.

Borítókép: Teknős Miklós