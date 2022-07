Kata-tüntetés: Márki-Zay állt a demonstrálók élére és a fideszeseket gyalázta

Csütörtökön Márki-Zay Pétert állt a kedden kezdődött tüntetéssorozat élére, amelyet a kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a kata módosítása elleni tiltakozásként szervez a baloldal Budapesten. A baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje valamivel 20 óra előtt lépett a színpadra, ahol a szombatra tervezett demonstrációját népszerűsítette. A hódmezővásárhelyi polgármester a 444.hu kérdésére a kormánypárt szimpatizánsainak gyalázásába kezdett. – Ezek után azt hiszem, kimondható, hogy mindenki, aki a Fideszre szavazott, az idióta – fogalmazott, azon morfondírozva, hogy az ellenzék miként lesz képes becsatornázni a kormányellenes indulatokat.

Eredetileg a Kétfarkú Kutyapárt hirdette meg csütörtök délutánra a „hídfoglaló túlórázást” az Erzsébet hídra. Este 8 óra után a rendőrség igazoltatott néhány személyt, akik graffitivel firkálták össze az úttestet. Ezt követően több szónok is arra buzdította a tüntetőket, hogy ilyen helyzetben ne ismerjék el a tettüket, mert akkor a hatóság nem tudja őket szankcionálni. Az eseményen egyébként volt olyan felszólaló, aki az összes adónem eltörlését követelte.

A korábbi két napon, kedden és szerdán a Momentum vitte utcára az embereket. – Dolgozzunk együtt, gyertek helyszín biztosításával kapcsolatos szabálysértést elkövetni – írták kutyapárt aktivistái a Facebook-eseménynél, utalva az elmúlt két nap tüntetéseire. Ma lassan gyülekeztek az emberek, néhány száz demonstráló előbb a híd felén, majd a teljes szélességében lezárta a forgalmat.

A mai hídfoglalásra Kovács Gergő, pártelnök adta meg a jelet. Hangosbeszélőn azt mondta, ő rúgta be a motort, és ezért elnézést is kért a rendőröktől. De mint mondta, „hidat foglalni jöttünk”. Azt is bejelentette, hogy hosszútávú „piknikezésben” gondolkodnak. „Mostantól minden este miénk a híd” – hangoztatta a kutyapárt elnöke, aki ellen szerdán indított eljárást a rendőrség, miután kábítószergyanús anyagot találtak nála, és saját bevallása szerint fogyasztott is belőle.

Szabálysértések, alkohol, drog

Szerdán késő éjszaka ért véget az utcai tüntetés, amin néhány százan vettek részt, számos szabálysértést elkövetve, órákra megbénítva a Margit híd és akadályozva a főváros más útszakaszainak forgalmát. Az Országgyűlés által kedden elfogadott új szabályozás miatt tiltakozók között sokan alkoholos befolyásoltság alatt álltak, kábítószer-gyanús anyagok birtoklása és használata miatt pedig számos esetben állítottak elő személyeket – értesült a Magyar Nemzet rendőrségi forrásokból. Kábítószer-gyanús anyagot találtak a hatóságok Kovács Gergelynél, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökénél is, akit a szerda éjszakai tüntetésről bilincsben szállítottak el a hatóságok. A politikus a rendőröknek azt mondta, fogyasztott is az anyagból, ezért büntetőeljárás indult ellene. A pártelnököt az előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki a területileg illetékes rendőrkapitányságon, majd házkutatást tartottak lakásán, ahol további kábítószer-gyanús anyagot találtak. A demonstráción megbilincselték a párt másik politikusát, Ferencváros alpolgármesterét, Döme Zsuzsannát is. A párt csütörtök reggel kilenc óra után, Facebook-oldalán számolt be arról, hogy mindketten szabadlábra kerültek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon tájékoztatott arról, hogy milyen intézkedéseket hajtottak végre. – A rendőrség biztosítja a véleménynyilvánítás és a békés gyülekezéshez való jog gyakorlását, ez azonban nem eredményezheti mások jogainak olyan mértékű csorbítását, mint amit a főváros legforgalmasabb közlekedési útvonalainak órákra történő teljes megbénítása jelent – írták a közleményükben.

Rendőröket is megtámadtak

A rendőrök szabálysértési feljelentést tettek három ember ellen, ők kerékpárral, illetve gyalogosan akadályozták a forgalmat a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út kereszteződésében. De történt ennél súlyosabb eset is, az Erzsébet híd budai lehajtójánál egy férfi lánccal ütött fejbe egy rendőrt. A feltételezett elkövetőt elfogták, ellene hivatalos személy elleni erőszak miatt az ügyészségen kezdeményeztek büntetőeljárást. Szintén a hídnál egy másik férfit garázdaság gyanúja miatt állítottak elő. Egy személyt az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése vétségének gyanúja miatt fogtak el. Az Erzsébet hídon egy férfi és egy nő a rendőrök többszöri felszólítása ellenére újra visszament az úttestre. Mindkettőjüket előállították, a férfinál kábítószer-gyanús anyagot is találtak, emiatt ellene büntető-, a nő ellen szabálysértési eljárás indult. A Margit hídon két embert garázdaság miatt állítottak elő a rendőrök, három esetben kényszerítőeszközt alkalmaztak, miután többszöri felszólítás után sem voltak hajlandók az úttestről felmenni a járdára.

A sajtóbeszámolók szerint szerdán éjfélre patthelyzet alakult ki a karmelita kolostornál, ahol rendőrsorfal állta el a kata módosítása ellen tüntetők útját. Egy kisebb csoport, nagyjából 200-250 ember a Margit hídon folytatta a demonstrációt, megbénítva a forgalmat, az éjszakai buszok és a villamosok sem tudtak továbbhaladni. Néhány autós is a hídon rekedt, a tüntetők körülbelül fél óráig nem engedték le a hídról őket. Közben folyamatosan gyülekeztek a rendőrök a hídnál. Az egyik rendőrautót nem engedték át, biciklit raktak elé és a földre feküdtek a demonstrálók, hogy megakadályozzák az átjutásban. Egy óra környékén pedig sorfalat alkotva, teljesen lezárták a hidat a budai oldalról. Háromszor próbált meg felhívást intézni a tömeghez az egyik rendőr törzsőrmester, mindhiába, a tömeg túlharsogta a hangosbeszélőt. Végül az egyenruhások lassan megkezdték leszorítani a hídról a néhány tucatnyira olvadt tüntető csoportot, a járdákra terelték őket, a forgalom 1:45-re zavartalan volt a Margit híd mindkét irányába, a villamosforgalom is megindult.

A baloldal szervezte a tüntetéseket

A kedden kezdődött „spontán” tüntetés résztvevői a Momentum politikusainak vezetésével vonultak a Margit hídra és el is foglalták azt. Gelencsér Ferenc pártelnök hangosbeszélővel szólalt fel a demonstráción, de feltűnt több más, baloldali politikus is a tüntetők között: a súlyos villabotrányba keveredett Tordai Bence, valamint Szabó Tímea és Jámbor András és Mellár Tamás a Párbeszéd frakciójából. A már említett szerdai demonstrációt szintén a Momentum elnöke hívta össze a Kossuth térre, ami hivatalosan este hét órakor véget ért, ezt követően azonban néhány százan tovább mentek, és az éjszakába nyúlóan a város több pontján megbénították vagy akadályozták a forgalmat, illetve különböző szabálysértéseket követtek el.

A kata módosítása ellen most hevesen tiltakozó baloldal politikusai közül egyébként senki nem szavazta meg 2012-ben, az akkor új adózási formát a parlamentben.

Borítókép: Márki-Zay Péter a tüntetésen (Fotó: Teknős Miklós)