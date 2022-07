A Kutyapárt elnöke és a 444 az Erzsébet hídi csatában

A szerda és csütörtöki tüntetések promotálását a haladó sajtó vállalta magára, az ő feladatuk volt, hogy motivációs anyagokkal árasszák el a saját felületeiket, illetve a Facebookot. Heroikus munka, hiszen a maroknyi, na jó, legyünk nagyvonalúak: maximum ezer, cél nélkül bolyongó, sokszor részeg vagy becuccozott liberális fiatalt vonzóvá tenni vagy több százezres tömegnek hazudni, biztosan nem életük legkönnyebb munkája volt.

A 444 és a Telex viszont mindent megtett, erejükön felül igyekeztek megdolgozni Gyuri bácsi dollárjaiért, a tudósítóik az események sűrűjében, az első sorokból, afféle körúti William Wallace-okként tüzelték az ott levőket, és a műsort az otthonukból figyelőket.

Már az Oktogonon a tömeg!

A tiltakozók elindultak a Lendvay utcához!!

A tüntetők lezárták a Margit hidat!!!

A dühös emberek a Várba indultak!!!!

Lenyűgöző, hiszen másfél hete még fanyalogtak, nyafogtak és a szájukat húzták, amikor tüntetők azért zárták le az Erzsébet hidat, hogy Budaházy György szabadon bocsátását követeljék. Akkor még Karácsony Gergely is elítélte a forgalom megbénítását.

No de ilyen a tipikus balos politikus, Szabó Tímea szerdán például úgy tüntetett a kataszabályok módosítása ellen, hogy annak idején nem szavazta meg az adózási forma bevezetését.

De vissza a 444-hez!

Soros úr lapja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt esetében tolta úgy túl azt a bizonyos biciklit, hogy a kerékpár egészen bizonyosan Föld körüli pályára állt. A párt elnöke ugyanis még szerda késő este, amikor már tényleg csak a legelvetemültebb tüntetők ténferegtek, a rendőröket kezdte hergelni. Ezt a következőképpen kell elképzelni:

Amikor a vonulást biztosító rendfenntartók megkérték, hogy menjen vissza a járdára, ne az úttesten akadályozza a közlekedést, az elnök visszalépett, de amint a rendőrök hátat fordítottak neki, azonnal, mint valami hatodik osztályos hülyegyerek, az úttestre tette a lábait. Ezt a rendfenntartók egy ideig viszonylag jól is tűrték, de aztán elegük lett, és betették egy rendőrautóba.

Papírforma. Ilyen a showbiznisz: ha valaki sokáig hergeli a rendőröket, be lesz téve egy villogó kocsiba. Kovács Gergő ráadásul tudta fokozni a fokozhatatlan, mert egy kis fű is volt nála. Tán még szívta is, amikor intézkedés alá került.

No és itt jön a 444, amelyik felháborodva számolt be az eseményről, mert hát micsoda dolog, hogy ezt a szent embert elő merték állítani, és miért is baj, hogy kábítószer is volt nála, hiszen – most tessenek figyelni! – Kovács többször is lenyilatkozta, hogy használja a szert!

Tehát nincs is semmi látnivaló, a Kutyapárt ilyen elnöke ilyen bohém művész-politikus; füvezik és kész. Amivel egyébként minden 444-olvasó tisztában is van, csak ezek a mucsai rendőrök nem tudják. Kovács szereti a drogot, ők meg befüvezve szeretik Kovácsot, a rendőrök és a kormánypárti olvasók viszont hülyék, hogy egy kis kábszi miatt elítélik a párt elnökét.

Tessék lelkesedni azért, hogy Kovács Gergely fűvel jár tüntetni, tessék szépen végre mindenkinek megérteni, hogy droggal a szájban vagy a hátsó zsebben a kormány ellen tüntetni végtelenül menő és progresszív dolog.

Csak a bőgatyás vidékiek nem fogják fel, hogy Kovács a törvények felett áll, rá egyszerűen nem vonatkozhatnak a szabad szellemeket börtönbe záró lábszagú jogszabályok.

Gergőnek joga van graffitizni, füvezni, és az úttesten járni, ha úgy tartja a kedve. De legyen, nyavalyogjon, hisztizzen csak a 444, a drogos hippik ugyanis sosem fogják véghez vinni, amiért Gyuri bácsi propagandistái a leginkább epekednek.

Kovácsék a büdös életben nem fognak Budapesten Majdant csinálni.

Borítókép: Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke (Fotó: Teknős Miklós)