David Coultharddal is találkozhatunk az MCC Feszten

Az MCC Feszten a hazai közélet meghatározó képviselői is részt vesznek majd, így például az érdeklődők Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszterrel is találkozhatnak, aki Az amerikai géniusz című könyve kapcsán beszélget Patrick Deneen-nel.

Hasonlóan izgalmasnak ígérkezik Tibor Fischer Így urald a világot című könyvének bemutatója is, amelyen a szerző Boris Kálnokyval, az MCC Média Iskola vezetőjével osztja meg gondolatait.

A felsőoktatásban zajló modellváltásról Stumpf István kormánybiztos, Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, valamint Orbán Gábor, a Richter Gedeon vezérigazgatója és Böszörményi-Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója fejti ki gondolatait, míg a hazai bankszektor helyzetéről Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója és Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója beszélnek. A hazai újságírás állapotáról a szakmai jeles képviselői vitáznak majd: Lánczi Tamás, az M1 48 perc című műsorának házigazdája, Rónai Egon, az ATV szerkesztő-műsorvezetője, Dull Szabolcs, a Telex főszerkesztője és Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője.

Az MCC Feszten a hazai könnyűzenei élet reprezentánsai is fellépnek. Közülük is meghatározó élményt nyújthat rajongóinak a Punnany Massif, amely az elmúlt évtizedben meghódította a magyar könnyűzenei színteret. A fesztivál három napja alatt több mint negyven zenei fellépő szórakoztatja az érdeklődőket, a Punnany mellett olyan neves zenekarok, mint például a Margaret Island, az Irie Maffia, a Follow the Flow, a Balkan Fanatik vagy a Beatrice. Emellett a fiatalok körében különösen népszerű előadók és zenekarok is képviseltetik magukat az eseményen, így találkozhatnak az érdeklődők T. Dannyvel, Dzsudlóval, a Blahalouisianával, a Brains együttessel vagy a New Level Empire zenekarral.

A tavalyi rendezvényhez hasonlóan, az MCC Feszt idén is alapvetően ingyenes lesz, azonban aki az összes koncertre és bulira kíváncsi, valamint szeretne pluszkedvezményeket és -szolgáltatásokat, az MCC Feszt Pass megvásárlásával teljessé teheti az MCC Feszt-élményt. További információ az esemény hivatalos honlapján olvasható.

MCC Feszt: Hangot adunk a tehetségnek!

