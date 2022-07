Marad a kánikula, de néhány helyen kialakulhat egy-egy futó zápor

Gomolyfelhő-képződés várható fátyolfelhőkkel, emellett többórás napsütésre lehet számítani, majd késő délután északnyugat felől erősebben is megnövekszik a felhőzet. Délutánig legfeljebb elvétve alakulhat ki egy-egy futó zápor, majd délutántól helyenként lehet záporok, zivatarok kialakulására számítani, nagyobb eséllyel a délkeleti és az északi megyékben – írja a Met.hu.

A keleti szél az ország nagy részén megélénkül, míg a nyugati megyékben a déli szelet kísérhetik élénk lökések. Zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között valószínű.

Forrás: Met.hu

Nyugat felől tovább növekszik a fátyolfelhőzet, amely az Észak-Dunántúlon meg is vastagszik. Arrafelé egyre több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, de az Északi-középhegységben is kialakulhatnak ilyen csapadékgócok. A Dunától keletre a keleti szél jobbára mérsékelt marad, míg a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatar környezetében is előfordulhat erős széllökés. Hajnalra 14 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet, az alacsonyabb értékeket a hidegre érzékeny helyeken mérhetjük.

Orvosmeteorológia

Folytatódik a kánikula – írja a Köpönyeg. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív- és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

Borítókép: Fiatalok strandröplabdáznak a Balaton Sound fesztiválon a Somogy megyei Zamárdiban (Fotó: MTI/Lakatos Péter)