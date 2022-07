Heisler: „Az ellenzéki összefogással kapcsolatban nem fogalmaztunk meg véleményt” + videó

Ugyan Heisler András azt mondta korábban, hogy nem akarnak belefolyni a politikába, az általa vezetett szervezet most azonnal reagált Orbán Viktor tusnádfürdői beszédére, és egy közleményt is kiadtak, amelyben többek között az alábbi mondat is szerepel:

Fontos szót emelnünk a magyar közélet félreérthető megnyilvánulásai ellen.

Borítókép: Heisler András (Fotó: MTI/Mohai Balázs)