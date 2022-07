Napközben több helyen várható zápor, zivatar

Az átvonuló hidegfront felhőzete délkelet, kelet felé terjeszkedik, eközben egyre szakadozottabbá válik. A legkevesebb napsütés az ország északnyugati, míg legtöbb a délkeleti felén valószínű – írja a Met.hu.

Napközben egyre több helyen várható zápor, zivatar, a Tiszántúlra csak este érkezhet meg a csapadék. A front érkezésével északnyugatira fordul és megerősödik a szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati felén 25 és 32, a délkeleti felén 32 és 38 fok között valószínű.

Forrás: Met.hu

A záporok, zivatarok egyre inkább a Dunától keletre lesznek jellemzőek, reggel már csak kevés helyen eshet. Ezzel párhuzamosan nyugat felől a felhőzet is csökken. Az északias szél helyenként megélénkülhet, zivatar környékén erős széllökés is valószínű. Hajnalra döntően 15 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet, az északi völgyekben hidegebb lesz.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket– írja a Köpönyeg. A tartós hőség okozta tünetek mellet a megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Borítókép: Járókelő esernyővel a Széll Kálmán téren (Fotó: MTI/Mohai Balázs)