Nyomoz a NAV a cigarettacsempész-botrányba belebukott volt MSZP-s képviselő ügyében

Megúszta az ukrán eljárást

A szocialista politikussal szemben – aki a történtek után kilépett a pártból – az akkori hírek szerint Ukrajnában indult büntetőeljárás, amelyben végül nem marasztalták el. A volt képviselő arra nem adott egyértelmű választ, hogy bizonyítottság vagy bűncselekmény hiányában mentették-e fel. Később kiderült, egy ungvári férfi úgy vallott, át akarta csempészni a cigit a határon, ekkor jutott eszébe, hogy van egy diplomata-útlevéllel rendelkező ismerőse. Legénytől ezért kölcsönkérte a kocsit, azzal az indokkal, hogy a rokonait akarja vele vinni egyik faluból a másikba, ekkor rejtette el a cigit a csomagtartóban. Még aznap visszaadta az autót Legénynek, aki külföldre akart vele utazni. Ez a férfi azt is vallotta, hogy megállapodott egy másik személlyel arról, hogy Magyarországon a határ átlépése után az első benzinkúton megkapja a cigit, de az kérdés, hogyan kapta volna meg, ha az árut szállító Legény nem is tudott a kocsijában lévő dohányról.

Legényt az ügyben felmentették, a magát bűnösnek valló ukrán férfit 85 000 hrivnya bírság megfizetésére ítélték.

Na jó, cigi van benne!

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött korábbi videójában emlékeztetett: amikor a vámosok az ukrán–magyar határon elkapták Legényt, és ő látta, hogy elkerülhetetlen a csomagtartó kinyitása, több tanú jelenlétében, jól érthetően azt mondta:

Na jó, cigi van benne!

Vagyis Legény Zsolt beismerte a csempészést – tette hozzá a külügyi államtitkár.

Komoly pozíciói voltak az MSZP-ben

A jogász végzettségű Legény az MSZP Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szövetségének alelnöki, valamint a párt országos etikai és fegyelmi Ügyek tanácsának elnöki tisztségét is betöltötte, ráadásul több fontosabb bizottság tagja és vezetője, illetve az MSZP frakcióvezető-helyettese is volt egy ideig. Legény 2006 és 2010, illetve 2014 és 2018 között ült a párt országgyűlési frakciójában. Figyelemre méltó, hogy az MSZP akkor sem hagyta az út szélén Legény Zsoltot, amikor épp nem volt tagja az Országgyűlésnek. Hiába találta magát ugyanis a Parlamenten kívül 2010-ben, volt frakciójától Legény Zsolt cége, az L-ZS Consulting Kft. összesen 6,6 millió forintot zsebelt be tanácsadásért, a korábbi sajtóhírek szerint „különös tekintettel az európai uniós jogalkotásra és jogharmonizációra”. A céget Legény azután alapította, hogy 2010-ben lejárt a mandátuma.

Borítókép: Legény Zsolt volt MSZP-s képviselő (Fotó: MTI/Kovács Attila)