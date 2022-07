Felépülhet az Operettszínház balerinája, aki súlyosan megsérült a terézvárosi házomlásban

Ugyan több kolléga és közeli ismerős bement már a kórházba a művésznőhöz, de közvetlenül a kórtermébe csak az édesanyját és a kedvesét, Benjamint engedik. A szintén táncművészként dolgozó férfi nem kívánt a Bors kérdéseire válaszolni, korábban azonban elmondta:

Közvetlenül a házomláskor percekig semmit sem látott a porfelhőtől, aztán a törmelékek alatt vette észre a barátnőjét. Ő értesítette a mentőket.

A balesetben érintett lakóépületben építési munkálatok végeztek, éppen egy ötödik szintet készültek felhúzni az ingatlanra. A Borsnak sikerült elérnie a kivitelező cég ügyvezetőjét:

A munkálatok bontással kezdődtek, de már az újjáépítés 60-70 százalékos volt. Az Attika-falat azért kellett lebontani, mert a II. világháborúban az épület találatot kapott, és mintegy 10 díszítő elem is megsérült. Akkor ezeket nem renoválták, most pedig a Műemlékvédelmi Hivatal kötelezett bennünket arra, hogy az eredeti állapotot állítsuk helyre. Ez nekünk nagyon sok pénzünkbe került, de vállaltuk a feladatot. Az alapelvünk, hogy nem szabad a biztosításon spórolni. Nem az a fő kérdés, hogy hogyan állítjuk helyre a ház homlokzatát, és mikor tudjuk kártalanítani az összetört autók tulajdonosait. Ebben a balesetben a művésznő a legfontosabb

– mondta a szakember, és hozzátette, úgy véli, a cége nem hibázott, emellett arról is beszélt, hogy tartanak a vizsgálatok. Azt is kifejtette, hogy a baleset-mentesítés nagyon hamar elkezdődhetett, illetve cégük személyi és tárgyi károkra is kiterjedőt felelősség-biztosítással rendelkezik.

Fotó: Bánkúti Sándor/Borsonline.hu

Az eredeti cikk ITT olvasható el.

Borítókép: Fotó a baleset helyzsínéről. (Fotó: Bánkúti Sándor/Borsonline.hu)