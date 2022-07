Rekordszámú migráns ostromolta déli határainkat

Egyre aktívabbak az embercsempészek is.

Idén már kilencszáz főt fogtak el, ami kiemelkedően magas tavalyhoz képest, és megközelíti azt a számot, amit 2015-ben a migránsválság csúcsán mértek.

– Minden tizedik rab embercsempész a magyar börtönökben – erről számolt be a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte: ez is jól mutatja, hogy az illegális migráció óriási terhelést jelent azoknak az országoknak, amelyek az illegális bevándorlás útvonalán vannak, mint például Magyarország.

– Soha nem látott mértékben vannak embercsempészek a börtönökben és ez nyilván azt is jelenti, hogy külföldi állampolgárokból is soha nem látott mértékű van. Azért is lenne fontos, hogy végre Európa vezetői észbe kapjanak, és megpróbálják megállítani, nem pedig megszervezni az illegális migrációt, hogy akár a magyar börtönökben se ilyen nagy mértékű és ilyen nagy számú legyen az embercsempészeknek az aránya – fogalmazott.

Kritikus a migrációs helyzet a szerb–magyar határon

– ez derül ki a Migrációkutató Intézet legújabb elemzéséből. Észak-afrikai, marokkói és tunéziai migránsokat kérdeztek Horgoson, akik azt mondták: már többször próbáltak átszökni a magyar határon, sikertelenül. Céljuk az, hogy Ausztriába, Németországba és Franciaországba jussnak.

Borítókép: Migránsok Bács-Kiskun megyében. (Fotó: Police.hu)