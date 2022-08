A szimulátor választható lehetőség, nem kötelezettség

Ha bővítenék a rendszert a vizsgaútvonalak egy részének beépítésével, azt kifejezetten támogatnánk – hangsúlyozta Böröcz Mátyás, a Magyar Autósiskolák Szövetségének (MAISZ) elnöke.

Lapunk megkeresésére az elnök azt is kifejtette: az autósiskolák munkáját segítheti a szimulátor, hiszen annak használatával a tanulók könnyebben és biztonságosabban oldhatnak meg veszélyesebb, bonyolultabb közúti szituációkat.

Az autóvezetés-oktatásban várható változásokat még nem részletezi a Technológiai és Ipari Minisztérium rendelete, azonban azt világosan tisztázza, hogy a szimulátoros oktatás B kategóriás jogosítvány esetében választható, tehát nem kötelező reformról van szó. Kérdéses még az is, hogy az órák hány százalékát lehet majd ilyen eszközökön elvégezni a jogosítvány megszerzésénél.

A szimulátor nagyon jó lehetőség arra, hogy a tanuló megszeresse a vezetést, elsajátítsa a pedálkezeléseket. Viszont kell a valós forgalmi tapasztalat ahhoz, hogy utána újra legyen értelme beültetni a szimulátorba – fejtette ki véleményét Böröcz Mátyás, majd hozzátette:

A szimulátor abban az esetben lehetne még nagyon jól alkalmazni, ha a vizsgázókat be lehetne ültetni vizsgaszituációs helyzetek gyakorlása céljából. Ezt a vizsgaútvonalak egy részének rendszerbe építésével lehetne optimalizálni, ezt kifejezetten támogatnánk – hangsúlyozta a MAISZ elnöke.

Elmondta: náluk Szegeden már nagyon sok útvonal fent van az E-Titán rendszerben is, ami jelentősen megkönnyíti a tanulók helyzetét.

A Technológiai és Ipari Minisztérium szerint a szimulátor beruházási költsége megegyezik egy oktatóautó árával, viszont jóval alacsonyabbak a fenntartási költségei. A szimulátor használata mellett természetesen továbbra is kötelező lesz a jogosítvány megszerzéséhez a forgalomban, gyakorlati órákon részt venni, valamint a forgalmi vizsgakövetelmény szintje sem fog változni.

– Úgy tudom, hogy a B kategóriás jogosítvány megszerzéséhez hat óránál több forgalmi órát nem lehet szimulátorral kiváltani, a C kategóriás jogosítvány megszerzésénél azonban többet is beszámítanak, hiszen ők több éves vezetői tapasztalattal rendelkeznek – ismertette a MAISZ elnöke.Arról is tájékoztatta lapunkat Böröcz Mátyás, hogy egy kisebb családi autósiskola, amely nem foglalkozik C és E kategóriás képzéssel, nem biztos, hogy érdekelt egy ilyen berendezés beszerzésében.

Megkérdeztük a Közlekedési Szakemberek Országos Egyesületét is (KSZOE), akik arról számoltak be, hogy már jó ideje szimulátorral is képzik a belföldi és külföldi fuvarozókat a gépjárművezető-oktatás alatt.

Ezeknek a gépjárművezetőknek eddig is kötelező volt, tehát használjuk, több éve saját szimulátorunk van – ismertették válaszukban.

– Nekünk ez nem új és nem idegen, sőt megkerülhetetlen módszer, hiszen előírás a C és E kategóriás jogosítvány megszerzéséhez.

Válaszukban úgy fogalmaztak, hogy az idősebbeknek kicsit nehéz a szimulátort használni, és egy-két esetben hányingert vagy rosszullétet okozhat, azonban idáig még mindenki túlélte.

A tárca közlése szerint a részletek kidolgozása még folyamatban van, a szimulátoros képzések pedig leghamarabb egy év múlva indulhatnak.