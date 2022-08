Alkotmányellenes lenne a baloldal által kezdeményezett népszavazás

Ez nem más, mint egy baloldali színjáték, egy politikai pótcselekvés. Magyarországon az uniós csatlakozással kapcsolatosan nem lehet bármilyen népszavazást tartani. Az alkotmány tiltja, hiszen nemzetközi szerződésről van szó

– mondta lapunknak Nagy Ervin, az uniós tagságunk megerősítéséről szóló baloldali népszavazási kezdeményezésekkel kapcsolatban. A XXI. Század Intézet elemzője szerint mindezt jól tudják a baloldali politikusok is, majd emlékeztetett, a kormány többször leszögezte, hogy Magyarország helye az Európai Unióban van, és az EU-n belül akar kiállni saját érdekeiért.

Figyelemelterelés

– Gyakorlatilag amióta kétharmados kormányzás van Magyarországon, minden parlamenti választás előtt azt hallhattuk a baloldaltól, hogy a kormány ki akarja léptetni hazánkat az EU-ból. A 2018-as országgyűlési választások előtt a Gyurcsány vezette Demokratikus Koalíció teljes kampányt épített fel erre a narratívára. A baloldal napirenden tart egy teljesen irreleváns kérdéskört a választási kampányból, amely a mondanivaló teljes hiányára utal – mondta.

Az elemző szerint a baloldali pártok emellett el akarják terelni a figyelmet „arról a politikai, szervezeti és vezetési válságról, amely minden ellenzéki pártot sújt”.

Mint részletezte, a szivárványkoalíció pártjai sorra bukják el az időközi választásokat, és „az is fájó pont lehet nekik, hogy a katatörvény-módosítás apropóján sem tudtak kritikus tömeget mozgósítani”. Azzal kapcsolatban, hogy a Jobbik – ellopva Ujhelyi Istvánnak, az MSZP politikusának ötletét − benyújtotta a maga népszavazási kérdését Magyarország EU-tagságáról, az elemző úgy vélekedett: a párt ismételten bebizonyította, hogy nem tud és már nincs is szándéka visszatérni egykori gyökereihez.

Szappanopera-szerű üzenetek

– Hiába beszél Gyöngyösi arról, hogy nemzeti konzervatív pártot akar építeni. Ma már sem szövetségi politikájában, sem mondandójában nem lehet megkülönböztetni a Jobbikot az MSZP-től vagy a többi baloldali párttól. Viták vannak, viszont ugyanaz a globalista gondolkodás jellemzi őket. Nem látok semmilyen különbséget a baloldali pártok között. Amellett, hogy egymással versenyeznek, egymástól lopnak ötleteket – magyarázta.

Nagy Ervin szerint az ellenzéki pártok tudják, ennyiféle baloldali politikai formációt nem bír el a hazai ellenzéki választói réteg, ezért erősödik közöttük a verseny.

Az elemző az elmúlt heteken tapasztalható „szappanopera-szerű, kissé nevetséges, komolytalan üzengetésben” ezt a jelenséget látja.

Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője. Forrás: Hír TV

– Ezekben kétféle mozgást vélek felfedezni. Az egyik az ötletek egymástól való elorozása. Ezt persze úgy mutatják be a választópolgároknak, mintha ők találták volna ki. A másik, hogy egymást is kritizálják. Emlékezetes, hogy Márki-Zay Péter és a DK között soha nem látott üzengetés indult, de jól látszik, hogy a DK és a Momentum között is egyre feszültebb a helyzet. Az is szembetűnő, hogy a Jobbik új vezetése is megpróbál beleszállni ebbe a versenybe.

A kevés, mára megmaradt baloldali választópolgár kegyeiért folyik most a verseny.

Ebben teljesen mellékes az ellenzéki lét. Sőt, egymással nagyobb küzdelemben vannak, mint a kormánnyal – zárta gondolatait az elemző.

