Ujhelyi István népszavazást kezdeményez az uniós tagság megerősítéséről

Hivatalosan is be fogom nyújtani az illetékes választási bizottságnak azt a jogászokkal egyeztetett kérdést, miszerint „Egyetért-e ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt Magyarország európai uniós tagsága iránti elkötelezettségéről?

– jelentette ki Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselő közösségi oldalán. A politikus hosszú levélben taglalja, hogy – mint írja – a következő napokban hivatalosan is be fogja nyújtani az illetékes választási bizottságnak a jogászokkal egyeztetett, fent említett kérdést. Hozzátette: ha politikai nyomásra elkaszálják, újból és újból, másként megfogalmazva fogja benyújtani. Reményét fejezte ki, hogy minden Európa-párti politikai és civil mozgalom egyetértően csatlakozni fog a kezdeményezéséhez, mert – ahogy fogalmaz – hazánk európai közösséghez való tartozása sorsdöntő közös ügyünk.

Nem sokkal a bejelentés után reagált Ujhelyi István levelére Cseh Katalin, a Momentum politikusa közösségi oldalán. Mint írta: „Teljesen fölösleges politikai hazardírozás népszavazást kezdeményezni Magyarország EU-tagságáról. Tagok vagyunk és azok is akarunk maradni – még a Fidesz-szavazók többsége is” – szögezte le Cseh Katalin. Majd David Cameront és a britek példáját idézte fel. Rámutatott, hogy el lehet veszíteni egy megnyertnek tűnő népszavazást is, különösen válságban. Cseh Katalin ezután úgy fogalmazott, hogy szerinte Magyarország még a briteknél is sokkal többet veszítene a tagság feladásával: méghozzá a jövőnket.

Katka! Másképp látom

– reagált a képviselő bejegyzésére kommentben Ujhelyi, majd azzal folytatta:

Tartok tőle, inkább valamiféle belső ellenzéki szkander miatt nem szeretnétek támogatni. Lesz idő átgondolni, hiszen jövő tavasz előtt nem valószínű egy kiírás, ha addig meg nem akadályozza a hatalom, aminek azért van esélye.

A Momentum képviselője mindehhez azt fűzte hozzá, hogy „szó sincs belső ellenzéki szkanderről. Egy ilyen népszavazás megnyitná az utat az euroszkeptikus indulatok felkorbácsolása előtt, és növelné, nem pedig csökkentené annak az esélyét, hogy kisodródjunk az EU-ból. „A cél helyes, az eszköz hibás” – zárta hozzászólását Cseh Katalin.

A Momentum elnöke is megszólalt az ügyben. Gelencsér Ferenc Facebook-oldalán kifejtette:

Magyarország az EU teljes jogú tagja. Ennek a tagsági viszonynak a megkérdőjelezését bedobni a politikai aréna napirendjének kellős közepébe, és valós, súlyos téttel bíró vita tárgyává tenni, több mint bűn – óriási hiba.

Borítókép: Ujhelyi István, a Magyar Szocialista Párt alelnöke, a párt európai parlamenti képviselője az Országgyűlés Irodaházában 2017. augusztus 3-án (Fotó: MTI/Kovács Attila)